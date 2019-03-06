06.03.2019

Дайджест-спорт



ВЕСЕЛАЯ ЛЫЖНЯ

2 марта в Боровске на базе ДЮСШ «Звезда» состоялось спортивно-массовое мероприятие «Веселая лыжня», участие в котором организаторы ожидали более массовым.  Тем не менее праздник спорта состоялся, и у него есть свои победители.

На дистанции от 400 м до 2,8 км встретились участники от дошкольного до пенсионного возраста. 1 место заняли  Екатерина ЮРОВА, Алина МАЛИНИНА, Андрей ШАДЧИН, Анастасия ЖАРИНОВА и Андрей СОБОЛЕВ. Вторые места поделили между собой  Елизавета ШОЙМАРДОНОВА, Августина ЛУПАШКО, Софья МИХАЛИНА. Замкнули список победных участников   Давид КОРОЛЬКОВ, Ирина ЖАРИНОВА и Шамиль  БАГАКТДИНОВ.

 

ОБЛАСТНЫЕ ПОБЕДЫ

В Чемпионате и Первенстве Калужской области по смешанному боевому единоборству (ММА), состоявшемся в Обнинске, приняли участие балабановские спортсмены. Город представили воспитанники тренера Артема АЛЕКСЕНКО. Домой они привезли шесть медалей в разных весовых категориях.

Обладателями первых мест стали Гамзат ШЕЙХМАГАМЕДОВ, Рустам КУСУМОВ и Даниил ВОРОБЬЕВ. Серебряным призером стал Мсабек ШЕЙХМАГАМЕДОВ, бронзовые призеры - Рустам АЛИЕВ и Эмин МЕХРАЛИЕВ.

 

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ

На минувшей неделе в Боровске состоялись традиционные спортивно-патриотические соревнования «К защите Родины готов». Участие было разделено на две битвы, в первой из которых сразились  юноши и девушки четырех из шести сельских школ. В итоге победный лист выглядит так:

I место - МОУ СОШ № 4 г. Боровск-1

II место - МОУ СОШ д. Кривское им. В.В. Мигунова

III место - МОУ СОШ с. Ворсино им. К.И. Фролова

IV место - МОУ СОШ д. Абрамовское им. И.Н. Самохина

Во втором противостоянии сошлись четыре школы городских поселений, которым хватило сил дойти до районного этапа.

 I место - СОШ № 1 г. Боровск

II место - СОШ № 4 г. Балабаново

III место - СОШ № 2 г. Боровск

IV место - СОШ № 1 г. Балабаново

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