Вовка из Тридевятого царства поднимется на сцену ворсинского ДК!

Новый год ассоциируется у детей с несколькими обязательными атрибутами: пушистая елка, ароматные мандарины, подарок от Деда Мороза... В этом списке часто присутствует и сказочное представление с дружными хороводами и зажигательной анимацией. Дворец культуры села Ворсино уже три года подряд дарил юным зрителям яркое и незабываемое шоу: новогодний мюзикл по мотивам известных сказок и мультфильмов. Нарушать традицию директор ДК Алесья ШИЛОВА, ее коллеги и воспитанники не намерены.

ОТ «СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» ДО «МИНЬОНОВ»

Каждый мюзикл в ворсинском Дворце культуры - это незабываемое шоу с яркими костюмами, захватывающим сюжетом и красивой хореографией. Новогоднее представление можно по праву назвать главным действом в ДК: в нем принимают участие абсолютно все его сотрудники и воспитанники (а иногда и их родители).

Традиция постановки мюзикла родилась четыре года назад. Тогда Боровский район взорвала сказка «Снежная королева» в ворсинской интерпретации. Она произвела такой фурор, что коллектив ДК отправился с ней на гастроли в соседние поселения. Зрителей поразил взмывший к потолку трон снежной королевы, танцы на полотнах, а многие выражения из постановки стали крылатыми.

На следующий год директор ДК Алесья ШИЛОВА замахнулась на «Алису в стране чудес».

- Саму сказку лично я не люблю и не понимаю до сих пор. Я смотрела разные постановки этой сказки, и не везде легко удержать нить сюжета до конца. Я боялась, что это произойдет и с нашей версией. В целом, детям она понравилась, но на просмотр также была, на мой взгляд, тяжела, - считает Алесья Александровна.

Ну а в прошлом году на сцене ворсинского Дворца культуры оказался целый микс из сказочных персонажей: от русских Кащея и панночки из Вия до американских Урсулы с Малефисентой. Все под прикрытием «Миньонов». Эта постановка стала первым мюзиклом, к которому Алесья Шилова написала сценарий сама от начала и до конца.

К его оценке она, как всегда, подходит самокритично.

- «Миньонов» поняли те, кто смотрел одноименный мультик. За бортом оказались в основном взрослые, так как большинство детей оказались с ним все-таки знакомы, - считает директор ДК.

«РУСАЛОЧКУ» МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЫГРАЕМ!»

Давней мечтой Алесьи Шиловой является постановка на сцене ДК «Русалочки». Собственно. в этом году именно ее должны были играть ворсинцы.

- Сценарий, музыка и многие костюмы у нас уже есть. Но есть технические моменты, которые необходимо решить. Мысль о том, чтобы поставить «Русалочку», нас не оставляет. Так что мы ее обязательно сыграем на этой сцене, - обещает Алесья Александровна.

А заменить ее в этом году решили инсценировкой мультфильма, для просмотра которого нет возраста. Новогоднюю сказку юным ворсинцам подарит «Вовка в тридевятом царстве».

Роли уже распределены, репетиции начались, готовы и основные костюмы. Сценарий, как и всегда, идет в ногу со временем.

- Эту сказку мы также делаем мюзиклом с красивыми сказочными кулисами. В нем будут и частушки трех Василис, и печь, и двое из ларца, и другие знакомые всем персонажи, - перечисляет Алесья Шилова.

Тем не менее, так как это, так сказать, режиссерская версия, то не обойдется и без персонажей, которых зритель совсем не ожидает увидеть.

Ну и конечно, какая новогодняя елка без Деда Мороза со Снегурочкой и их знаменитых хороводов вокруг вечнозеленой красавицы.

ПРЕМЬЕРА ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ

Что касается расписания, то премьера сказки состоится 26 декабря. Сыграют в этот день «Вовку» трижды на так называемой елке главы, для младших школьников и тех, кто отличился в учебе, творчестве и спорте. Затем ребята отправятся в ворсинскую пожарную часть.

- Мы с ними третий год дружим. Они собирают своих детей, наши приезжают, показывают им представление, а после этого все вместе садятся за сладкий стол. Сотрудники пожарной части дарят нашим ребятам подарки. Завершается действо ярким фейерверком.

Увидеть «Вовку» на сцене ворсинского ДК все желающие смогут уже после Нового года: 9 января.

- До мюзиклов мы проводили только елку главы. Но когда поставили «Снежную королеву», то к нам поступило очень много просьб показать представление для всех. И мы к ним прислушались, - объяснила директор ДК.

Тот факт, что сам по себе мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» новогодним назвать сложно, Алесью Шилову не смущает. Год назад никто не думал, что из «Миньонов» получится «елка».

- Мы все обыграем, как надо. Думаю, у нас получится, - надеется Алесья Шилова.

РЕКВИЗИТ ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ

А вот пустится ли коллектив ДК когда-нибудь снова с новогодними гастролями, руководитель Дворца культуры пока не знает. С одной стороны, это логично, ведь на подготовку мюзикла затрачивается много сил и времени, и пока все ради одного-двух дней. С другой стороны, все зависит от транспортабельности реквизита.

- Если получится, то попробуем съездить в Балабаново, тем более, у нашего танцевального коллектива «Амадеус» там недавно открылся филиал. Есть идеи возобновить постановку и прошлогодних мюзиклов. Посмотрим, сейчас главное - выступить с новой сказкой. Ведь иногда мы можем за неделю внести в постановку новые изменения и до двух ночи шить костюмы за день до выступления, - улыбнулась Шилова.

В одном можно не сомневаться - в очередной раз ворсинский ДК подарит жителям незабываемый праздник, на котором скучно не бывает ни детям, ни взрослым.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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