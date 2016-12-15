Сити-менеджер Балабанова припас почти 200 миллионов рублей на будущее

В наше непростое время иметь загашник - дело хорошее. Это знает каждый, в том числе и глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ, который недавно признался: он припас на будущее весьма круглую сумму.

Такое «чистосердечное» прозвучало от чиновника во время представления депутатам плана реализации земельных участков на территории муниципалитета. В 2017 году белый дом планирует выручить без малого 14,5 млн рублей за аренду трех земельных участков: на ул. Мичурина в районе дома № 25 площадью 5 439 кв.м, на гагаринском поле (площадь 12 585 кв.м.) и на ул. Боровской в районе дома №11 (1757 кв.м).

Это именно те земельные наделы, которые администрация считает «ходовыми», то есть желающие взять их в аренду уже имеются. Но это не вся земля, которой располагает город. Просто на те участки, которые на сегодняшний день вызывают сомнения по поводу реализации, серьезные планы решили не строить. При этом именно три самых больших землевладения Вячеслав Парфенов охарактеризовал словосочетанием «наше будущее».

Если расшифровать мечты чиновника, то надеется Вячеслав Викторович получить общую сумму от продаж в размере 186 млн рублей. Самый дорогой лот, кстати, наименьший по площади - всего 83 960 кв.м в районе СНТ «Меридиан», имеет вид разрешенного использования пятого класса опасности согласно СНиП. Его намереваются реализовать за 89 млн рублей. Следующим по цене - 50 млн рублей идет наибольший участок площадью в 1 га рядом с домом № 21 на ул. Гагарина. Третьими по стоимости (47 млн руб) значатся 93 970 кв.м. возле храма на гагаринском поле. Два последних участка по целевому использованию предназначены для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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