Чем дело кончилось

Боровский суд вынес приговоры по «калейдоскопу» уголовных преступлений.

Под конец года криминальные истории, в свое время получившие широкую огласку в Боровском районе, дождались логического завершения, а потому для преступивших закон граждан встреча Нового года окрасилась в суровые краски Уголовного кодекса.

Примечательно, что преступления, по которым прокуратура района утвердила обвинительные заключения, весьма разнообразны. И теперь каждый боровчанин имеет возможность намотать на ус, как не следует себя вести, чтобы ничто не омрачало праздничное настроение.

НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ

Самым «старым» в череде попавших под молоток правосудия стало дело боровского водителя, который всячески пытался доказать свою невиновность. Однако убедить суд в своей правоте 33-летнему жителю райцентра не удалось, поскольку за время работы служители Фемиды видали и не таких товарищей.

Данное уголовное дело расследовали сотрудники отдела дознания ОМВД по Боровскому району. Им удалось установить, что 14 августа 2015 года в Боровске данный гражданин в состоянии опьянения управлял автомобилем. При этом ранее на него уже было наложено административное наказание за аналогичное преступление.

В свою защиту обвиняемый пытался доказать, что в тот злополучный летний день он за руль машины не садился, а лишь, выпив, постоял возле нее. Однако свидетельские показания - не на стороне боровчанина. Сторонние наблюдатели заметили его именно за «баранкой» транспортного средства, которое двигалось по внутридворовой территории.

В итоге Боровский суд приговорил любителя кататься по градусом мужчину по ст. 264.1 УК РФ, к штрафу в виде обязательных работ на срок до 300 часов с лишением права управления транспортным средством на протяжении двух последующих лет.

НАГРАДА ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ

Уголовным делом, которое также завершилось под конец уходящего года, сегодня в нашей стране никого не удивишь. Желание использовать рабский труд мигрантов неофициально не единожды становилось «углями», на которых погорали российские предприниматели.

В нашем случае на скамью подсудимых попал 31-летний гражданин, попытавшийся в июле 2016 года подкупить полицейских, то есть, говоря языком Уголовного кодекса, совершившего покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Сотрудникам Следственного отдела по Боровскому району СУ СК РФ по Калужской области удалось доказать, что 7 июля 2016 мужчина предпринял попытку избежания административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ гастарбайтера, не имевшего на это законного права. Для этого он лично передал начальнику отделения (для обслуживания территории г. Ермолино) ОМВД по Боровскому району 50 тыс. рублей. В такую сумму мужчина оценил бездействие сотрудника правопорядка в отношении организации и его иностранного сотрудника. Однако полицейский честь мундира не посрамил, деньги не взял, в результате чего взяткодатель попал на скамью подсудимых.

Свою вину мужчина признал, однако строгости закона избежать уже не смог, получив за свои противоправные действия наказание в виде штрафа в размере 700000 тыс. рублей.

В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ



Фигурант следующего уголовного дела ещё долго будет вспоминать свой последний поход за покупками, поскольку именно он привел его в стены Боровского районного суда.

Если верить 44-летнему жителю Санкт-Петербурга, то и не преступник он вовсе, а лицо пострадавшее. Тем не менее, деяние, совершенное гражданином, не имеет послаблений из числа обстоятельств, толкнувших его на такой неблаговидный поступок, который, в отличие от двух вышеописанных историй, завершился реальным тюремным сроком.

3 июня 2016 года данный гражданин приехал в Балабаново, прикупил сначала рыбу, расплатившись поддельной пятитысячной купюрой, а потом пошел на мясной рынок, где при попытке рассчитаться такой же «рисованной» банкнотой был задержан и доставлен в отделение полиции.

Оказалось, что в этот день мужчина планировал устроить мега-шопинг, поскольку при себе имел аж 13 поддельных банкнот номиналом в 5 тысяч рублей образца 1997 года. Как он рассказал сотрудникам следственного отдела ОМВД по Боровскому району, проводившим предварительное следствие, все эти бумажки он получил в Звенигороде от неизвестного ему мужчины при обмене имевшейся у него валюты.

Какими бы не были обстоятельства, но факт умышленного хранения, перевозки и попытки сбыть фальшивые купюры карается ч. 1 ст. 186 УК РФ. А потому суд приговорил жителя северной столицы к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

При содействии прокуратуры Боровского района

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