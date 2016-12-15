15.12.2016

В гости за золотишком



Оставлять дома одного мужа, который имеет привычку тащить в дом кого ни попадя, - плохая привычка. Об этом теперь знает и жительница Боровска, которая лишилась своих драгоценностей из-за желания супруга выпить в «приличной компании».

На днях женщина обратилась в полицию с заявлением о краже золотых изделий. Она ушла из дома по делам, а когда вернулась, обнаружила, что из шкатулки в шкафу пропали цепочка с крестиком и браслет на общую сумму 10 тыс. рублей.

Сотрудники ОМВД по Боровскому району, которые быстро среагировали на сигнал, провели оперативно-розыскные мероприятия и установили картину похищения. Оказалось, что муж потерпевшей решил выпить с приятелями в отсутствие жены  и предложил в качестве питейного заведения свою квартиру. Во время сугубо мужской вечеринки хозяин квартиры с одним приятелем вышел покурить, оставив второго гостя одного в комнате. Тот в одиночестве стал рассматривать квартиру и увидел в шкафу ту самую шкатулку, из которой и утащил золотые изделия. Как позже подозреваемый рассказал полицейским, украденные вещи он сдал в ломбард, а деньги потратил на свои нужды.

Печальным итогом этого алкогольного праздника стало уголовное дело, которое в настоящее время полицейские возбудили в отношении любителя чужих драгоценностей по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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