В Балабанове приняли налоговые льготы

В конце года депутаты балабановской Городской Думы приняли изменения в Положение о земельном налоге. В итоге в число льготников попали новые категории граждан, а также учреждения здравоохранения.

Теперь правом на необлагаемую налогом сумму в 150 тысяч рублей могут пользоваться дети-сироты и один из многодетных родителей, в случае если семья официально имеет статус малоимущей.

В тот же день депутаты потеряли возможность грозить пальцем местному здравоохранению. До этого времени такой шанс им давали ежегодные письма от главврача ЦРБ Владимира ЛОГУТЕНКА, в которых тот просил освободить все медучреждения города от уплаты земельного налога. При рассмотрении данного вопроса парламентарии каждый раз задумывались: а стоит ли быть столь щедрыми и терять порядка 400 тыс. рублей налоговых сборов, остающихся в бюджете города? В итоге большинством голосов депкорпус всегда предоставлял медикам льготу, но перед этим неизменно проводил встречу с руководством ЦРБ и местной поликлиники, пугая, что если качество медобслуживания в городе не улучшится, то в следующем году никаких преференций не будет.

Теперь же столь хрупкий рычаг давления парламентарии потеряли, поскольку предоставление данной льготы местная администрация предложила сделать постоянной, прописав это в Положении «О земельном налоге на территории МО «г. Балабаново».

Глава города Сергей СУДАКОВ предлагал не делать поспешных шагов и оставить все, как есть. Дескать, сейчас город дает льготу, как собственное решение, а в случае включения строки об объектах здравоохранения в Положение, эта же льгота будет восприниматься как само собой разумеющаяся поблажка. Однако большинство коллег спикера не поддержали, посчитав, что никакие налоги повлиять на качество боровского здравоохранения не в силах, а внести изменения в свое же Положение Дума сможет при любой необходимости.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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