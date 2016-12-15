Нетронутая земля

«ЭдМар» вспомнил про планы под конец срока аренды.

Продлевать или не продлевать срок аренды фирме, которая исправно платила за землю муниципалитета, но за три минувших года так ничего на ней и не построила? Сегодня этот вопрос стоит перед администрацией Балабанова, и пока ответ на него не нашли.

ГОДЫ НАДЕЖД

Без малого три года назад ООО «ЭдМар» взяло в аренду 6,4 га муниципальной земли на гагаринском поле. Это именно тот участок, который взялось осваивать ЗАО «Плитспичпром» и на котором губернатор Анатолий АРТАМОНОВ обещал горожанам новый детский сад. Однако дела «ПСП» пошли не так оптимистично, как предполагал сам застройщик, сегодня часть квартир в уже готовом микрорайоне «Гагарин» никак не найдут своих хозяев, а потому вкладывать деньги в новый проект ЗАО не решилось и переуступило свое право аренды ООО «ЭдМар».

Уже новый арендатор собственными силами пытался реализовать проект по строительству нового микрорайона. Однако на деле дальше бумажной работы продвинуться так и не смог. Как озвучил архитектор города Всеволод НЕРУШЕВ, на сегодня у ООО на руках имеется согласование на два этапа работ: строительство коммуникаций и возведение двух десятиэтажных пятисекционных домов.

Договор аренды действителен до 17 февраля 2017 года. Далее администрация должна иметь основания либо продлить его, либо отказать в продлении и заново выставить участок на аукцион.

ПОЛЯРНЫЕ МНЕНИЯ

Арендатор, уже вложивший в данный нереализованный проект собственные средства, естественно, надеется на продление аренды на три года. За это время, уверяли администрацию и депкорпус представители фирмы, они постараются найти инвестора, который реализует намеченный план.

Однако в обещания поверили лишь единицы. Депутат Николай ГУСЕВ встал на сторону предпринимателей. Позицию свою парламентарий подкрепил рублем, дескать, сейчас за этот участок город в год имеет порядка 700 тыс. рублей за аренду. Если землю забрать и выставить её вновь на торги, то неизвестно, найдется ли желающий вложить в неё свои деньги? Так что, принцип «лучше синица в руке», на его взгляд, более правильный.

Не разделила это мнение депутат Светлана ЗАЦАРИННАЯ, которая считает, что если за минувшие три года арендатор так и не приступил к работам на земле, то надеяться, что он сделает это в три предстоящих, довольно сложных в экономическом плане года - неправильно. Если даже «ЭдМар» успеет до конца срока аренды вбить сваи и залить бетонную площадку, как минимум необходимые для оформления земли в регцентре в собственность, то уверенности в том, что из этого впоследствии вырастут и будут сданы в эксплуатацию здания - нет, а очередного недостроя городу не надо.

БЕЗ ИТОГА

Какая судьба ждет данный земельный участок - непонятно. Для продления аренды администрации не просто хочется, а необходимо видеть реальный результат. Но надеяться на то, то в зимний период «ЭдМар» приступит к прокладке подземных коммуникаций, которые делают либо до строительства здания, либо одновременно, - не приходится.

Как поняли депутаты из всех объяснений арендаторов, у самого ООО денег на этот проект нет. Инвестора они искали, но так и не нашли. Рассчитывать, что такой интерес появится за считаные до конца года дни - глупо. А потому, если на шести с лишним гектарах и появится строительная площадка, её перспективы, вероятнее всего, будут плачевны.

Для администрации города, которая по собственной инициативе свела депутатов и арендаторов для общения по существу вопроса, мнения парламентариев, естественно, носят лишь рекомендательный характер. Однако по итогам встречи комиссия по городскому хозяйству вообще не вынесла никакого общего решения. Так что теперь чиновникам предстоит хорошенько взвесить все за и против, чтобы впоследствии не оправдываться за неправильное решение перед той же Гордумой.

Анна КНЯЗЕВА

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