Умереть стало дешевле

В соседнем с Обнинском Балабанове настал тот долгожданный день, когда на рассмотрение депутатам представили расценки на захоронение на муниципальном кладбище. Одобрить стоимость погребальных услуг парламентарии решили исключительно в разрезе «базового пакета», то есть тех услуг, без которых ни одно прощание с усопшим не происходит.

Рытье могилы в этом городе теперь зависит от сезона: в зимний период, учитывая промерзание земли, придется заплатить 8200 руб., а вот летом услуга понизится до 6525 руб.

Однако не все расценки, представленные руководством МУП «МЦОН», были одобрены. Например, перенос гроба к могиле до 50 метров было предложено оплачивать в размере 2 тыс. рублей, свыше - еще 650 руб. за каждые пятьдесят метров. Идею измерять расстояние такого похода лазерной линейкой депутаты отвергли.

- Дай вам волю, вы вокруг кладбища понесете! - обосновал позицию Гордумы глава города Сергей СУДАКОВ.

В результате стоимость услуги понизили до 1500 рублей, независимо от расстояния. До такой же отметки глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ приказал опустить стоимость восстановления могилы после усадки грунта.

- Вы могилу копаете и закапываете за шесть с половиной, а подсыпать холмик предлагаете почти за 3 тыс. рублей? Так не пойдет!- отрезал чиновник.

В итоге стоимость ритуальных услуг на муниципальном кладбище стала весьма приемлемой, и теперь вряд ли у кого из горожан появятся возражения насчет того, что местные власти о них не заботятся.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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