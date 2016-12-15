Врачи балабановской поликлиники закрыли двери перед носом больного ребенка!

Современная поликлиника, которую не так давно с огромным размахом открыли в Балабанове, все чаще вызывает вопросы в головах местных жителей в стиле: «А была ли она вообще нужна?». Несмотря на, казалось бы, современные кабинеты, обеспечение по последнему слову техники, все равно у народа возникают жалобы - то нет нужных реагентов, то врачи перед самым носом захлопывают двери и отказываются принять трехлетнего ребенка!

РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЗАКОНЧИЛСЯ...

Этот случай произошел в начале декабря. Молодая мама Татьяна СИДОРОВА (фам. изм. - Прим. авт.) пришла в балабановскую поликлинику за помощью.

- Ребенок резко заболел, были кашель, высокая температура. Естественно, мы пошли к терапевту, и та нам сказала, что необходимо идти к лору, - вспоминает Татьяна.

Запись к узкопрофильным специалистам «забита» как минимум на неделю вперед! Но что делать матери, когда родному чаду срочно требуется помощь? Правильно - невзирая на какие записи, просить принять в нерабочее время.

Именно так и поступила Татьяна. Однако на месте она столкнулась с удивительным равнодушием!

- Мы пришли к врачу к концу приему, чтобы не мешать людям в очереди, - вспоминает Татьяна. - Но нас даже не захотели слушать! Врач сказала, что у нее «рабочий день закончился», и больше никого она не принимает.

Здесь в голове у большинства людей возникнут справедливые вопросы: «А как же клятва Гиппократа?», «А как же врачебная этика?» - они же пришли на ум и Татьяне, которая незамедлительно отправилась к главврачу Закари ЗАКАРИЕВУ.

Но и здесь у женщины ничего не вышло. Как рассказала молодая мама, Закари Гасанович внимательно ее выслушал и потом заявил, что не имеет права задерживать доктора после работы! А потом Татьяну с больным ребенком на руках отправили домой, случай-то не тяжелый.

- В этот день высокой температуры у ребенка не было, и поэтому мне сказали приходить в другой день, поскольку это не экстренный случай, - вспоминает молодая мама. Правда, как Закари Гасанович определил это - неизвестно.



МЫ ПЫТАЛИСЬ ПОМОЧЬ!

«Неделя» связалась с заведующим балабановской поликлиникой, чтобы выяснить - как так получилось, что врачи, те самые, призвание которых - спасать жизни, вдруг оказались такими хладнокровными? У Закари Гасановича своя версия событий. Он не отрицал: Татьяна действительно приходила и просила помощи, но тот факт, что ей в этом было отказано, - отмел подчистую!

- Женщина к нам обратилась с жалобой на врача, мы ей предложили другого специалиста, пытались как-то помочь, но она хотела именно к тому лору! - говорит Закари Гасанович.

А на вопрос о том, «почему, собственно, дверь перед носом захлопнули?» - нашелся не менее интересный ответ - оказывается, в кабинете принимают два врача, и тот специалист, к которому пришла Татьяна, уже заканчивал рабочую смену, а его коллега ждал, когда он уйдет, чтобы начать прием.

- Вы понимаете, два врача в одном кабинете, ко второму уже пришли пациенты - задерживаться первый доктор больше не мог, - уверяет Закари Гасанович.

Эта ситуация дошла до главврача ЦРБ Владимира ЛОГУТЕНКА, который принял немедленные меры. Как рассказал Закари Закариев, Владимир Александрович и так к ним чуть ли не каждый день приезжает с проверками, но одна из последних была особенно жесткой. В итоге приняли решение расселить врачей - то есть посадить их по отдельным кабинетам. Удивительно, что раньше до этого никто не додумался, ведь свободных кабинетов в балабановской поликлинике - полным-полно...

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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