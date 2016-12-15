Мой двор - мои правила!

Жителей соседних домов поссорила хорошая жизнь.

Когда в 1958 году дом 2/1 по улице 50 Лет Октября в Балабаново был сдан в эксплуатацию, никто не мог подумать, что настанут времена, когда у каждого жителя города будет свой автомобиль. Поэтому придомовая территория не была рассчитана на нормальный паркинг.

Сегодня, когда у всех есть свои машины, двор, где толком не предусмотрено стоянки, стал яблоком раздора для жителей двух домов.

ПОЛУСФЕРЫ СПОКОЙСТВИЯ

Старшая по дому Светлана ФЕДОТОВА живет по вышеуказанному адресу с первых дней сдачи дома в эксплуатацию и помнит времена, когда в продовольственный магазин на первом этаже подвозили товары на лошадях. Затем, после развала СССР, здесь был открыт частный магазин, и каждый день сюда приезжали фуры, а двор, по словам Светланы Николаевны, превратился «в погрузочно-разгрузочную зону». Однако пару лет назад магазин съехал, а на его месте появился «Сбербанк». Стоит отметить, что двор изначально был сквозным, и поэтому в скором времени превратился в паркинг для всех желающих, например, для москвичей, приехавших на дачу и отправившихся на рынок, расположенный через дорогу.

- У нас в подъезде живут много семей с детьми, - рассказывает Светлана Федотова. - Есть молодая мама, у которой два ребенка, и она, держа одного на руках, а другого в коляске, входит из подъезда, каждый раз боясь, что коляску собьют.

Действительно, архитектурой данного дома не предусмотрено даже крыльца у подъезда и, открыв двери, сразу попадаешь на придомовую территорию, которая фактически является проезжей частью.

Бороться со сквозной жизнью старшей по дому пришлось полусферами, которые она попросила местную администрацию разрешить установить на границе со сквером Победы.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОРИЦАНИЕ

Справившись с одной проблемой, решили бороться со второй - парковкой в своем дворе машин жителей соседнего дома. Ситуация в том, что мест для парковки у дома № 2/1 очень мало, и все его без остатка занимают «свои» машины. Для них Светлана Николаевна силами собственного малоквартирного дома организовала отсыпку и ограждение территории столбиками с цепочкой.

Такое обозначение территории не понравилось гражданам соседствующего дома. У них вообще не предусмотрена парковка, машины ставить некуда! А соседи теперь их не пускают на постой во двор, который, к слову, никому на праве частной собственности не принадлежит.

Что касается балабановской администрации, в которую потесненные соседи пожаловались, то там женщине выдали предписание убрать все ограждения, в противном случае она будет оштрафована в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

- Они нарушили правила благоустройства, - говорит главный специалист по земельным вопросам администрации городского поселения Балабаново Дмитрий АДАМЕНКО. - Такая проблема по всему городу - соседи не могут поделить двор, парковку или детскую площадку, но это же не повод вешать цепи и лишать возможности проезда. Мы дали предписание убрать все это и предложили другой вариант - сделать зеленую зону на месте спорной парковки. Они согласились, вот весной начнут реализовывать эту идею.

Также Дмитрий Викторович добавил, что если каждый начнет загораживать свои дворы цепями, то в скором времени город превратится в закрытую зону.

ПО РУКАМ?

Мог ли чиновник ответить по-другому? Конечно, нет! Должность обязывает его поступать не по понятиям, а как предписывают нормы и правила. Но если взглянуть на ситуацию не по сухим буквам закона, а по ситуации, как говорится с выходом на место, то правота административного работника уже не выглядит так непоколебимо.

Двор дома № 2/1 - заасфальтированная площадка, на которой нет ни места отдыха для детворы, ни уютной зеленой зоны для стариков, преимущественно проживающих здесь. Зато машин со всех сторон - пруд пруди. А вот у соседнего дома, жители которого недовольны установкой забора, есть замечательный зеленый островок, который не тревожат не сквозные проезды, не припаркованный транспорт.

Исходя из этог, жители «запаркованного» двора задают вопрос: почему они должны страдать из-за того, что соседи начали жить хорошо и обзавелись машинами? Почему их пребывание во дворе не должно быть приятным и безопасным?

- Мы устали от пыли и выхлопных газов! - возмущается Светлана Федотова. - Мы хотим во дворе посадить деревья, кустарники, поставить лавочки, какие-то элементы для отдыха детей. Все это готовы сделать за свои деньги и своими силами.

Такой порыв немолодых энтузиастов - редкость! Люди просят не денег, а дать им право самим сделать этот город более благоустроенным и уютным! То есть, помочь администрации воплотить то, что она должна делать сама! Хватит ли у власти благоразумия услышать это и не бить по рукам тем, кто, по сути, своим примером должен вдохновить остальных горожан на хозяйское отношение к своим дворам, покажет весна, на которую неугомонные жители дома № 2/1 на улице 50 Лет Октября уже начали строить планы.

Михаил БЕССОНОВ

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