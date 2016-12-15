Выбор свыше

15 декабря в Боровском районе решался один из наиважнейших вопросов будущего 2017 и последующих годов. Он, конечно, не настолько важен, как бюджет всего МО МР «Боровский район», но именно решение, принятое в середине декабря, в итоге скажется и на большом боровском «кошельке».

БЕЗ ИНТРИГИ

В этот день депутаты Райсобрания рассмотрели кандидатуры на пост главы администрации района, которому на последующие четыре года они доверят бразды правления исполнительной власти, а значит, и бюджет.

Ничего интригующего в этом конкурсе быть не могло. Да и конкурсом его можно назвать исключительно из уважения к потраченному времени районных депутатов и конкурсной комиссии на пустые обсуждения кандидатуры Ильи ВЕСЕЛОВА. Именно его в день сложения полномочий Геннадием НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ уже представили как и.о. главного хозяйственника района.

Илья Борисович, перешедший на север Калужской области с поста замминистра экономического развития региона, в первую встречу с депутатами пообещал лично вникнуть в каждую проблему. Удалось ли ему это сделать за короткий месяц пребывания во временной должности, сказать трудно. Однако за минувший интервал он объехал каждое поселение Боровского района и, скорее всего, успел составить первое впечатление от увиденного.

ПРИЕМСТВЕННОСТЬ ПЛАНОВ



На конкурс были допущены два кандидата - Илья Веселов и замглавы администрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО. По всем понятным причинам, последний никакого проекта развития района не представил. Тем не мнее, иронизируя, заметил, что если его выберут, то он пойдет учить английский язак.

Шутку зал оценил, поскольку каждый, кто в этот рез замолвил слово за калужского кандидата, его высокой уровень знания данного языка ставили, как из наиважнейших навыков для главы райна.

Веселов, как положено, пришел не с пустыми руками. Представил свое видение развития Боровского района на перспективу. Реперными точками в нем значатся обещанные прежними чиновниками района и поселений крупные проекты.

Ничего удивительного в том, что очередной руководитель обещает сделать то, что обещано уже не единожды, нет. Это со стороны рядовых боровчан кажется, «безнадежные» проекты и существуют для того, чтобы было на чем пиариться на выборах. А с другой стороны - исполнительной власти, которая знает все особенности и трудности финансирования, такие «жвачки» - шанс заявить о себе, наконец-то поставив точку.

БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ



Что касается Районного Собрания, которому предстояло выбрать главу исполнительной власти уже во второй раз за свой новый срок полномочий, то в данном случае их голосование было предрешено. Год назад они по собственнй воле избрали сити-менеджером района Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА, пожалуй, впервые получив возможность выбирать сердцем, как говорится. В случае с Ильей Веселовым за депутатов уже все решили в Калуге.

Плохо это или хорошо, станет понятно также спустя как минимум год, когда Илья Борисович поработает в Боровском районе, порешает его проблемы и даже «поболеет» за него.

Пока же внутри каждого разумного боровчанина живут противоположные эмоции. С одной стороны, на нашей земле уже были «варяги», которые спустя год со свистом слетели со своих кресел. С другой - были и те, кто, приехав, в полную силу работал на благо района. В данном случае остается надеяться на амбициозность, присущую любому молодому руководителю, опыт работы в Министерстве экономического развития и ждать.



Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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