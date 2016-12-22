22.12.2016

В Боровске решат судьбу «ничейных» домов



В Боровске готовятся решить судьбу 57 многоквартирных домов, которые до сих пор так и не определились с формой управления. До недавнего времени администрация была уверена, что люди сошлись на самоуправлении, однако на просьбу чиновников предоставить необходимые протоколы собраний ответить оказалось нечем. Стоит отметить, что указанные выше постройки - это старые дома города с тремя-четырьмя квартирами.

В этой ситуации администрация решила взять на себя этот непростой вопрос и объявить конкурс для частных коммунальных компаний на право управления домами. На сегодняшний день среди претендентов на участие значится только УК «Строй-Белан». Однако, как прокомментировал предстоящую процедуру глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, если на конкурс выйдут достойные компании, которые действительно смогут составить конкуренцию УК «Строй-Белан», он будет рад.

Стоит отметить, что в настоящее время на территории боровского муниципалитета работает лишь одна управляющая компания.

Что касается сроков проведения конкурса, то здесь все зависит от сбора необходимых документов. Как отмечает сити-менеджер, сегодня не у всех домов есть техпаспорта и прочие бумаги, необходимые для торгов. Учитывая, что степень готовности документов на дома разная, то администрация не исключает проведение конкурса в два этапа.

            Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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