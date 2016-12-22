Олег Запольский: «Мы не позволяем себе быть уставшими!»

В преддверии Нового Года «Неделя» отправилась к молодому и амбициозному руководителю администрации городского поселения Ермолино Олегу ЗАПОЛЬСКОМУ.

Олег Константинович поделился с корреспондентами планами на будущий год, рассказал, чем ему запомнился этот, и затронул проблемы своего города.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

- Олег Константинович, вы уже год на посту главы. Расскажите, как за этот период наладились отношения с населением и общественными организациями?

- Администрация старается взаимодействовать со всеми жителями, здесь был создан специальный отдел по работе с населением, который возглавляет Евгений ГУРОВ, человек очень квалифицированный, имеет большой опыт работы. У него очень большой объём полномочий в этом направлении.

- Я правильно понимаю, что люди приходят к вам с какими-то идеями и могут быть уверены, что получат поддержку?

- Можно так сказать. Те проекты жителей, которые у нас есть, мы стараемся поддерживать. Плюс ко всему, мы достаточно сильно взаимодействуем с ветеранами спецназа «Русь», провели ряд мероприятий, посвященных выводу войск из Афганистана, соревнования по футболу. Вместе с общественниками устроили большой флешмоб на День города, в котором приняли участие около сотни человек. Также провели большую акцию по уборке города «Свой дворик».

Достаточно много социальных проектов было в том году, очень большая работа у нас проходит по линии Совета ветеранов, инвалидов, взаимодействуем и с нашим отделением слепых. То есть работа идет достаточно большая.

- Я так понимаю, что большинство из таких мероприятий требуют тех или иных финансовых затрат. Сильно ли это бьет по бюджету?

- Такие вещи не могут быть «напряжными» для бюджета в принципе. Конечно, мы не можем обеспечить реализацию абсолютно всех идей, которые бы люди хотели воплотить, из-за некой ограниченности средств, но стараемся по максимуму помочь. Плюс мы поддерживаем нашу талантливую молодежь, многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

- Такая плотная социальная работа - ваша заслуга?

- Работа в этом направлении всегда была очень хорошо выстроена, я не могу сказать, что это моя заслуга, это было бы лукавство. Мы поддерживаем, расширяем, у нас была глобальная задача - создать совет молодежи - сделали, увеличили объем культурно-спортивных мероприятий, причем с упором не на количество, а на качество. Хотя они у нас на достаточно высоком профессиональном уровне проходят.

«МЫ НЕ БРОСАЕМ НАЧАТОЕ»

- Вы много говорите о молодежи, вам с ней комфортнее работать, нежели чем со старшим поколением?

- Вы знаете, это совершенно разные аудитории. У молодежи много идей, начинаний, старт-апов, которые готовы для реализации в жизни, и мы поддерживаем их, чтобы у людей был постоянный стимул. Старшее поколение - у них немножко другие задачи: консолидация, комфортное проживание, объединение взрослого поколения. Это разные группы, но в каждой из них есть масса плюсов.

От старшего поколения можно взять опыт. Они могут что-то рассказать, то, что для тебя будет новым, а молодежь выносит такие идеи, о которых ты еще не думал. Мы взаимодействуем со всеми.

- Олег Константинович, каким был этот год для Ермолино? Все ли задуманное удалось сделать?

- Скажем так, что-то получилось сделать, что-то - нет. Год был достаточно тяжелым. Что удалось: улицу Мичурина полностью заасфальтировали, отщебенили часть частного сектора, сделали достаточно большой объем опиловки деревьев. Еще озаботились вопросами благоустройства для людей с ограниченными возможностями.

Из того, что планировалось, но не получилось, - были амбициозные задачи по асфальтированию придомовых территорий - это не удалось реализовать. Пока сделана только смета, на следующий год продолжим эту работу, равно как и по благоустройству дворовых территорий. Но могу сказать одно: мы начатое не бросаем.

- Вы очень редко говорите «я», больше произносите «мы». Значит ли это, что вы не любите контролировать все сферы работы, а делегируете часть полномочий своим замам?

- Все контролировать невозможно - не хватит ни времени, ни сил. Глобальные и концептуальные вопросы веду сам, менее важные - заместители, они люди компетентные, опытные, знают, что делать.

- Есть ли что-то, чем вы особенно гордитесь, после года работы на посту главы?

- У нас был создан отдел по работе с населением, это моя принципиальная позиция была, когда я пришел на пост главы администрации. Почему - всю работу, которую мы делаем здесь, мы делаем в первую очередь для населения, для людей. Сейчас идет активное создание системы уличкомов, то есть, определяем старших по улице. Делаем советы МКД, вообще, я считаю, что это основное, на чем держится местное самоуправление.

- И какая же основная цель у вашего отдела?

- Принятие правильных решений - основная задача, которую отдел по работе с населением должен выполнять. Поэтому это была моя принципиальная позиция, депутаты поддержали, и я считаю, что она себя оправдала.

В РАЙОНЕ РАБОТАЕТ МОЩНАЯ КОМАНДА

- Насколько хорошо в итоге налажен диалог с жителями?

- Диалог с жителями, я считаю, до конца еще не отрегулирован, идет становление обратной связи, но она должна быть очень четкая. То есть, чтобы мы давали людям информацию, что мы будем делать, а они нам давали посыл о том, насколько правильны наши действия. Вы знаете, вот можно закатать дорогу в золото и нам будет казаться, что так и надо, а людям на самом деле нужно было совсем другое.

- С районом и областью удается ладить так же хорошо?

- Ну, вы знаете, мы всегда стараемся работать конструктивно. Здесь я хочу выразить отдельные слова признательности району и области за ту поддержку, которую они оказывают. Потому что без этого было бы очень трудно.

Очень большая поддержка идет и от соседей. Ты всегда можешь позвонить своим коллегам из Балабаново, Боровска и главам других поселений. И никогда от них не услышишь отказа или еще чего-то. Я считаю, что в районе сформировалась сильная команда управленцев, которые решают достаточно сложные и серьезные задачи во взаимопомогающем ключе.

- Олег Константинович, глядя на вашу активность, хочется узнать, а как вас на все хватает? Неужели вы не знаете усталости?

- Мы не можем быть уставшими, мы себе этого не позволяем, всегда должны быть в форме. Я же стараюсь быть оптимистом, невзирая на все трудности, все равно надо верить в лучшее и больше улыбаться. Это помогает бороться с проблемами. Они же все равно всегда будут - сегодня, завтра. Когда мужчина бездействует, значит, он сдался.

У настоящего мужчины всегда кругом борьба, планы, цели, движение вперед, но все это надо делать с позитивом и легкостью. Если постоянно в негативе, то просто не хватит заряда справиться с чем-либо. Всегда надо быть с хорошим настроением и верить, что вокруг тебя люди, которые поддержат и помогут.

- Чего вы ждете от следующего года?

- Хотелось бы в первую очередь, чтобы цели, которые мы поставили, были реализованы. Чтобы уровень жизни людей стал лучше, чтобы они больше улыбались, радовались жизни, были больше открыты. Старались делать друг другу приятные сюрпризы, чтобы было меньше недовольства. Ну и, соответственно, чтобы бюджетная наполняемость была хорошая, чтобы мы выполнили программу благоустройства, до конца решили вопросы наших концессионных взаимоотношений с теплосетями.

Ну и, конечно, всем бы хотелось пожелать здоровья, семейного благополучия, чтобы всегда был теплый очаг в семье, дети радовали, и побольше тепла и улыбок.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «В гостях у ...»