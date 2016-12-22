Найди свой шар!

Боровчане загадали желания Деду Морозу.

Каждый год под бой курантов люди загадывают свои желания на грядущие двенадцать месяцев. Делают это даже самые ярые скептики, которые не верят ни в Деда Мороза, ни в волшебство, ни даже в то, что мысль материальна. Тем не менее, несмотря на вечное противостояние взглядов, одни отрешенно формируют в своей голове мысль, чтобы четко определить цель, а другие пишут желания на бумажках, жгут их и, размешав пепел в шампанском, выпивают.

Какой формат выберете для себя вы - дело личное. Но в канун нового 2017 года наша редакция предлагает вам, наши дорогие читатели, загадать не только личное желание, но и замолвить словечко перед Дедом Морозом за поселение, в котором вы живете.

На странице «Новости Боровского района» в VK мы целый месяц собирали пожелания боровчан. Все они здесь, в этих волшебных новогодних шарах. В них мечты о том, какими хотят видеть люди свои поселки и города. Выберите любое из уже озвученных, поддержите своих соседей, и тогда голоса сольются в громкое новогоднее желание, которое Дед Мороз обязательно услышит и поможет тем, кто эти просьбы выполняет на местах, найти верный путь.

Хочу, чтобы в Балабанове построили большой и уютный Дом культуры, чтобы наши талантливые дети могли выступать на большой сцене, а зрители любоваться ими в комфортном зале. А ещё хочу, чтобы строительство школы на гагаринском поле не затянулось, как история с поликлиникой. Чтобы в Балабанове дети перестали учиться во вторую смену.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

А я хочу попросить у Деда Мороза новую крышу для всех жителей нашего 2-этажного дома в Ермолино.

Тамара КИРИЕНКОВА

Хочу пешеходный переход напротив поворота на Белорусский квартал. Очень много жителей с детьми, которые ходят в сады и школы. А у нас только 2 варианта, делать большой круг через переход "у поликлиники" или с детьми и колясками идти по проезжей части до перехода "у родного".

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Побольше зелени: деревьев и городской парк в Балабанове, где могли бы гулять и отдохнуть на лавочках пожилые люди и где мамочки с колясками. Ну если не парк, то хотя бы скверик, зеленый уголок вдали от машин. А то город превратился в сплошную стоянку для машин.

Галина МЕНЬШИКОВА

А мы, жители с ул. Молодёжная, хотели попросить у Деда Мороза о том, чтобы нам сделали тротуар вдоль проезжей дороги, что бы по нему было удобно передвигаться как инвалидам, так и родителям с детьми. Ведь мы практически ходим по проезжей части дороги. Чтобы наша дорожка через лес всегда была ухоженной и освещена, так как именно по этой дорожке мы попадает на ул. Русиново и на остановку автобусную Боровск - Балабаново. Но больше всего хочется попросить у Деда Мороза новую игровую детскую площадку, на которой было бы интересно детям любого возраста. Много просим, но этого сейчас так не хватает нам.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Дед Мороз, подари мне волшебную палочку!

Елена ТИМЧУК

Дорогой Дедушка Мороз, подари нашему городу Боровску кинотеатр!

Анна КОВАЛЕВА

Мечтаю, чтобы в Тимашово были тротуарные дорожки вдоль шоссе, хоть бы и деревянные, но чтобы старушки, дети, мамочки с колясками могли спокойно гулять, не боясь грязи от колес, не шарахаясь в сторону от машин. Спокойно идти от автобусной остановки хоть до Сороковеть и оттуда в магазин.

А ещё мечтаю, чтобы электрики, которых мы очень уважаем за их труд, не оставляли много мусора от ремонта у трансформаторных будок, а забирали с собой до первого контейнера хоть. Чтобы подвести газ и оборудование для этого, не стоило так дорого. Чтобы окашивался летом бурьян на федеральных землях. Чтобы контейнеры для мусора были и по дороге на Сороковеть, а не только у магазина.

Мечтаю, чтобы в селе (а поскольку есть Храм работающий, то это уже не деревня, вроде) был клуб, фельдшерский пункт, небольшая парикмахерская.

Дорогой Дедушка Мороз! Пусть мои мечты сбудутся как можно быстрей. Заранее спасибо тебе. А то ведь больше не на кого надеяться.

Наталья БУКОВА

Пусть люди станут добрее!!!

Мария БАХАРЕВА

Хочется, чтобы на ул.Русиново на детской площадке, где три качели совсем старые и скрипучие, появились горки, чтобы снова была сцена, где выступал наш хор на каждый Новый год, как раньше, чтобы на Масленицу вновь можно было проводить разные веселые игры и печь блины. Очень хочется верить, что когда-нибудь наши мечты сбудутся!

Мария ЗЯЗИНА

Дедушка Мороз, пусть во всём Боровском районе не будет проблем со светом, чтобы дети, старики, да и взрослые люди больше никогда не испытывали то, что им пришлось испытать в этом году.

Ирина КОЛЕСОВА

Я хочу бассейн в Балабаново и тренажерный зал!

Елена ЛЕОНОВА

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