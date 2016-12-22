Жители Боровского района смогут «оторваться» по-полной в новогодние праздники!

Близится Новый Год - праздник, любимый многими людьми. По обыкновению, в самые длинные выходные по всем городам и весям проходят торжественные мероприятия, выставки, спектакли и дискотеки. Куда жителям Боровского района отправиться потанцевать или за порцией-другой духовной пищи, «Неделя» узнавала в районном Доме культуры.

В РИТМЕ ПЕСЕН И ПЛЯСОК

В деревне Совьяки, например, в предпраздничные дни и новогодние каникулы продуманы мероприятия не только для детей, но и для взрослых. Так, 25 декабря в двух Домах культуры: совьяковском и митяевском пройдут утренники для малышей. А вот для тех, кто уже перестал верить в Деда Мороза и хочет «зажечь» в новогоднюю ночь, - запланирована дискотека, которая закончится аж в четыре утра! В общем, несколько часов танцев в режиме нон-стоп вам обеспечены. Место действия - то же: Дома культуры.

Проспав первый день 2017-го, как это обычно и бывает, второго числа люди снова готовы к мероприятиям, и такие для жителей сельского поселения Совьяки у администрации припасены. В понедельник, 2-го января пройдет конкурс новогодних рисунков «Наша елка», а на следующий день любители попеть караоке смогут принять участие в музыкальном часе «Мастер караоке».

Закончатся праздничные мероприятия рождественскими колядками, которые пройдут в Доме культуры деревни Митяево 5-го и 6-го января.

Деревня Кривское, к слову, тоже не отстает от своих соседей, помимо праздников для детей, тут также пройдут мероприятия и для взрослых, в особенности для старшего поколения. Например, в клубе «Кому за...» 24-го декабря пройдет новогодний вечер, также запланировано массовое гуляние и дискотека в новогоднюю ночь.

К слову, самое большое количество праздничных мероприятий - четырнадцать (!) пройдет в сельском поселении Асеньевское. Причем работники культуры постарались сделать так, чтобы были учтены интересы жителей всех возрастных категорий.

А вот меньше всего, к сожалению, в селе Ворсино - тут проведут всего два мероприятия, причем в январе - 5 и 9 числа.

Любителям поделок стоит обязательно посетить выставку «handmade» ёлочек, которая пройдет в Доме культуры сельского поселения Совхоз Боровский с 26-го декабря и по 15-е января. В этот же период состоится показ творческих работ клубного формирования «ИЗО». Также запланированы еще восемь разнообразных мероприятий, последнее из которых состоится 13-го числа.

ВЫСТАВКИ, ЛЕКЦИИ И ЯРМАРКИ

В городских поселениях Боровского района запланирована не менее обширная программа в новогодние праздники. Например, в «столице» района городе Боровске - пройдут свыше десяти мероприятий, приуроченных к Новому Году и Рождеству. Причем они настолько разнообразны и интересны, что глаза разбегаются. Пройдут Новогодние и Рожественские ярмарки, мюзиклы и даже показ любимого многими художественного фильма «Морозко» в районном Доме культуры.

Жители Балабанова смогут развлечься в каникулы, начиная с первого января и до восьмого числа. Причем в городе пройдут не только развлекательные, но и спортивные мероприятия, например, «Выходи во двор играть», которые намечены на 4-е, 5-е, 6-е и 8-е января.

А вот для любителей духовной пищи в Ермолино запланированы два интересных проекта: кино-лекция «Чудо по имени кино», которая пройдет в Доме культуры «Полёт» девятого января, и книжная выставка «Герои русских былин», которая стартует в этот же день и продлится до конца месяца.

В общем, пока простые граждане будут отдыхать, работники культуры будут стараться, чтобы их отдых был насыщенным.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»