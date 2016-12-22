В погоне за настроением

Боровчан будут развлекать каждый день каникул!

Долгие новогодние каникулы - это не повод для того, чтобы бесцельно лежать на диване, не зная, чем себя занять. Это именно то время, когда просто необходимо собраться семьей и отправиться на совместный отдых. Поверьте, для увлекательного новогоднего путешествия совсем не обязательно иметь много денег и уезжать за пределы Боровского района. Все интересное и ещё неизведанное вами есть именно здесь!

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

Для тех, кто любит неспешные прогулки на свежем воздухе и познавательные истории о непознанных страницах истории малой родины боровский Туристический информационный центр подготовил программу, которая способна удивить и увлечь даже самого притязательно туриста.

Уже сейчас ежедневно с 10.00 до 16.00 вы можете побывать на экскурсии в музее истории боровского купечества и старообрядчества, а также полюбоваться картинами в галерее им. И. Пряникова (сбор - ул. Советская, 6А).

30 декабря в 12.00 от ТИЦ «Боровский край» стартует пешая обзорная экскурсия «Древний Боровск». Это шанс посетить культурно-исторические места районного центра, познакомиться с памятниками известным людям, открыть незнакомые фрески на домах и посетить смотровую площадку на Городище.

Отвлечь от новогодней суеты 31 декабря сможет экскурсия «История боровского старообрядчества» с посещением часовни боярыни Морозовой (Советская, 6А). Аналогичная возможность вам представится 6 января. А тот, кто почувствует в себе бодрость 1 января нового года, в 14.00 от ТИЦ может пройти маршрутом, протоптанным 30 декабря. Если вы не захотите в этот день выбираться из дома, не переживайте: подобные экскурсии по Боровску пройдут 3 и 5 января в 12.00.

2 января отправляйтесь к 11.00 в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Там в этот день вас познакомят с архитектурой и историей древней обители. Для участия в этой экскурсии требуется предварительная запись (тел. 48438 6 67 17; 8953 324 78 97).

4 и 8 января в 11.00 боровский иконописец Владимир КОБЗАРЬ проведет мастер-классы по иконописи. Для того чтобы получить азы в столь особом виде искусства, тоже требуется предварительная запись по указанным выше телефонам. Продолжая тему православия, на следующий день в 13.00 вы попадете на экскурсию в Благовещенский собор и сможете подняться на колокольню.

«Рождество в древнем Боровске» с мастер-классом по изготовлению ангела будет ждать 7 января.

Посещение экскурсий платное, но цена приятно удивит даже самого прижимистого путешественника. За подробной информацией обратитесь по телефонам, указанным выше.

КУЛЬТ-БРОСОК

Если отправиться на знакомство с историей вам может помешать только противная погода, то на пути к искусству у вас не появится никаких преград. В боровском Культурном центре (Ленина, 42) на новогодних каникулах до 5 января ещё будет действовать выставка работ студентов факультета дизайна Калужского филиала МГЭИ. Это уже не первая подобная выставка. На этот раз их креативное сознание было направлено на венецианский карнавал и на тему масок и маскарада, что весьма актуально в период новогодних праздников.

А по соседству, в боровском Музейно-выставочном центре вас будет ждать до 8 января выставка работ Евгения КОНДРАТЮКА "Кудесник из Кабицыно", на которой представлены работы в редкой сегодня технике маркетри.

В боровскую «картинку» на каникулах обязательно надо ехать с детьми и дружными компаниями. Потому что интерактивные новогодние программы, которые не первый год здесь организуют сотрудники центра, дарят бурю позитива всем возрастным категориям. В этом году любителей конкурсов, ребусов и, главное, командных состязаний, ждет программа «Автостопом по эпохам!».

А что, если Новый год будущего не наступит, потому что одна из вирусных программ разрушила схему главного компьютера и теперь нет связи с Дедом Морозом? Как решить эту проблему и где искать спасительный выход? Чтобы ответить на все эти вопросы, надо обязательно поучаствовать в увлекательной игре (тел. для справок 4 27 04).

Найдя ответы на все вопросы, не спешите убегать. Здесь же будет действовать увлекательная выставка «Сказочный мир театра кукол». Увидеть настоящих маленьких артистов, которые не раз выходили на подмостки Калужского театра кукол, можно будет до 15 января.

ЛЕДЯНЫЕ «ОЗЕРА»

Для тех, кто поддерживает идею активного отдыха, непременно надо отправиться на улицу. Можно совершить индивидуальную прогулку не лыжах в лесу, а можно потеряться в толпе безбашенного веселья на городских катках.

В этом году все муниципалитеты подошли к вопросу организации этого зимнего досуга серьезно, залив катки даже там, где их никогда не было. К примеру, в Балабанове впервые решили создать ледяную поверхность вокруг главной городской елки. При этом в городе действуют ещё четыре катка: на улицах Гагарина, Коммунальной, Дзержинского и Московской. В Боровске поскользить можно на улицах Мира и Коммунистической, в Ермолино - на ул.Мичурина.

Анна КНЯЗЕВА

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»