Новый год пенсионеры начнут с пяти тысяч

В ноябре вступил в силу Федеральный закон от 22.11.2016 № 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию". 5 000 рублей будут выплачивать в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например, «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, например, в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно - в следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

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