Дорожный анклав

В приданое ненужной дороге область готова дать миллионы.

Выражение «деньги на дороге не валяются», для Балабанова перестает быть актуальным. В этом городе за маленький клочок проезжей части готовы выложить аж 16 миллионов рублей! Правда, для того чтобы эту сумасшедшую сумму закатали в виде качественного асфальта, муниципалитету придется изменить свое решение годовалой давности и взять-таки никому не нужный участок дороги в собственность.

В ОКРУЖЕНИИ

Наша жизнь полна нелепостей. Одной из них является отрезок автодороги, ведущий в Балабаново от «киевской» трассы через тоннель. Особенность его заключается в том, что несколько сотен метров этого пути являются собственностью Калужской области, а граничат они с обеих сторон с федеральными дорогами М-3 и А-108.

От такого дорожного каламбура ежегодно и регулярно страдают именно балабановские водители. По разбитому асфальту, невозможность которого особенно являет себя на подъезде к тоннелю, автомобилисты едут, переваливаясь по ямам, как утки, и, не стесняясь, матерят на чем свет местную администрацию.

Балабановские чиновники только разводят руками: что делать, если дорога не городская и траты на её ремонт муниципальных средств караются законом как нецелевое использование бюджета? Приходится постоянно просить и уговаривать местное представительство «Калугаавтодор» подсыпать и положить «лепёх», срок существования которых недолог.

ДВОЙНОЕ «НЕТ»

Понятно, что какие-то сотни метров дороги Калужской области - как соринка в куче мусора. Она вроде вносит свой вклад в общее дело бесхозяйственности, но сильно на ситуацию не влияет. В регионе полно километров неотремонтированных дорог, состояние которых требует реанимации, а не сезонного «визита к врачу». Но местные чиновники забыть об этом «огрызке» не дают, постоянно напоминая, что это главный въезд в город, и его состояние только усугубляет трудность одностороннего преодоления железнодорожного тоннеля.

Решить эту проблему выгодным для себя путем профильное министерство пыталось еще год назад, предложив администрации города вынести на Думу проект решения о принятии данного участка дороги в муниципальную собственность. Примечательно, что этому официальному предложению предшествовало неофициальное. Оба раза парламентарии его отклонили.

Причиной несогласия стала непонятная перспектива расширения М-3 с переделкой её на скоростную трассу и связанными с этим планами по заездам в город. Одним из вариантов оставался все тот же тоннель. Его, кстати, изначально предлагали сделать двойным, чтобы создать возможность одновременного двухстороннего движения. Идею не поддержали железнодорожники, которые и от нынешнего не в восторге. Тем не менее, вероятность того, что данный путь сохранит свое назначение - въезда в городе, осталась. А раз так, то и финансовое сопровождение такой передачи Думе показалось вовсе не заманчивым, поскольку письменной гарантии постоянного финансирования из областного бюджета на содержание никто давать не собирался.

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ

За минувший год ситуация с отрезком областной дороги не поменялась. Ее сезонно подсыпают и заливают одноразовыми лепешками перед приездом членов регионального правительства. Приезжают они, к сожалению, нечасто, поэтому ямы от тоннеля в сторону М-3, как лишай - только почеши, и пополз дальше.

Подумать в третий раз о том, чтобы забрать несчастные метры из областной собственности в городскую, депутатам предложил глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ. Обрисовав печальную картину, как из года в год, пока история с М-3 не будет для Балабанова окончательно понятна, въезд в город будет разрушаться, довольствуясь посыпками, заявил, что по предварительной договоренности министерство готово выделить аж 16 миллионов рублей, чтобы раз и навсегда привести дорогу в нормативное состояние. Естественно, свою щедрость руководство региона готово променять на благосклонность депкорпуса.

Какие мысли на этот раз будут преобладать в головах народных избранников, предсказать трудно. С одной стороны, очевидно, что, забрав дорогу себе, муниципалитет будет вынужден ежегодно тратить сотни тысяч рублей на ее содержание. С другой, - не согласись на вариант области, город так и останется с разбитым «лицом».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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