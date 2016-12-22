Территория раздора

Балабановские депутаты требуют наказать экс-директора МУП «Рынок» Юрия Сазонова.

Уходящий 2016 год стал для Балабанова богатым на уголовные дела, заведенные по итогам работы администрации Павла АВЕКОВА. К самому чиновнику следствие претензий не имеет, но вот к его команде, которую он привез с собой из Москвы, - масса.

Полиция уже распутывает клубки замысловатых ходов руководства МУП «КТС» и городского кладбища. Однако финал в этих уголовных делах может совпасть с началом нового.

НА КОНТРОЛЕ

На сегодняшний день такого предприятия, как МУП «Рынок», не существует. На смену ему пришло новое муниципальное предприятие - «Центр обслуживания населения». Именно ЦОН поглотил в себя рынок и то, что осталось от практически ликвидированного ЖКХ, - баню и кладбище.

Памятуя обо всех скандальных делах, которые сейчас в работе у боровских полицейских, депутаты Городской Думы Балабанова потребовали от администрации не позволять никаких финансовых вольностей директору нового МУП Борису СЕРГЕЕВУ. Все платежи с нового года решено перевести в электронный вид, а траты на нужды строго согласовывать с главой администрации лично.

Более того, о работе каждого из трех направлений Центра обслуживания населения депутаты, наученные горьким опытом, теперь хотят знать подробно и регулярно, а потому решили заслушивать отчеты Бориса Сергеева о проделанной работе ежеквартально.

ПРОЦЕНТ ЩЕДРОСТИ

Не стоит думать, что депкорус в Балабанове негативно настроен в отношении нового директора. Просто устанавливать правила «игры», считают парламентарии, надо на первых шагах, а не тогда, когда в спину дышит Уголовный кодекс.

Более того, оценив общий объем работ по Центру обслуживания населения, депутат Николай ГУСЕВ предложил поднять зарплату Борису Сергееву с сегодняшних 30 тыс. рублей почти вдвое, мотивируя это тем, что толковый менеджер должен получать соответствующее вознаграждение. Некоторые коллеги идею поддержали, предложив завязать премиальные директора МУП на процент от прибыли предприятия.

Необычайно щедрый порыв народных избранников остановил глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, разумно заметив, что к этому вопросу он будет готов вернуться, как только работа нового муниципального предприятия принесет положительные результаты.

ПЛАН ПЕРЕМЕН

Каков будет результат работы следующего года, трудно предсказать, поскольку нет и точного плана действий. Пока депутаты только тыкают администрацию носом в те проблемы, которые ей достались в наследство от минувших десятилетий. Понятно, что в один миг нового крытого рынка, о котором давно мечтательно говорят в городе, не появится, даже в случае договоренности о совместном проекте с владельцами рынка ГорПО. Однако приступать к активным действиям время пришло.

В первую очередь думцы заговорили о повышении стоимости аренды на рынке. Этот тариф муниципалитет, по непонятным причинам, не менял уже семь лет! Поверить в это невозможно, поскольку шагающая семимильной поступью инфляция давно сказалась на всех ценниках, кроме этого.

Предприниматели, торгующие на муниципальном рынке, выступили против роста арендной платы на землю. Свое несогласие с тринадцатью подписями они официально направили в Городскую Думу, которая к тому времени ещё даже не обсуждала стоимость аренды квадратных метров на торговом предприятии.

Тем не менее, данное обращение не возымело действия, и парламентарии решили не идти на поводу желания предпринимателей, а исходить из реального интереса муниципального предприятия. Комиссия по городскому хозяйству учла тот факт, что семь лет тариф на аренду рыночной земли в муниципалитете не поднимался и рассмотрела предложения руководства МУП «МЦОН» об установлении платы в летний период в размере 33 руб. за кв. м, а в летний - 35 руб/кв.м.

Однако во врем обсуждения эта цифра скакала аж до 50 рублей! Но большинством голосов было решено не делать таких резких шагов. В итоге комиссия рекомендовала установить цену за аренду квадратного метра на городском рынке в размере 35 руб. в течение всего года.

СТЕНА РАЗДЕЛА

Среди замечаний по организации торговли прозвучала и тема местных бабушек, которые облюбовали для своих продаж переход между двумя рынками, отчего сузили его до одностороннего движения. Решить эту проблему предложили установкой забора между двумя предприятиями.

Такая стена снимет и спорный вопрос незаконного пользования муниципальной территорией торговыми павильонами, расположенными на рынке ГорПО. Получается, что установлены они на земле частного предприятия, туда же платят аренду, а вход для покупателей в эти «вагончики» - со стороны рынка городского.

Несомненно, такое перекрытие вызовет недовольство части предпринимателей. Но город должен когда-то начать наводить порядок и по-хозяйски относиться к своим владениям.

ПЕЧАЛЬНОЕ ЭХО

И все же основная работа, которая лежит на МУП «ЦОН» в части рынка, касается наведения порядка с павильонами. С легкой руки экс-директора Юрия САЗОНОВА вся территория торгового предприятия обросла сросшимися металлическими конструкциями, проходы между которыми местами не больше метра, а отсутствие разрывов вообще должно было давно бросить в дрожь любого пожарного инспектора.

Но не то сотрудники МЧС не заходят на балабановский рынок, не то их кто-то вежливо попросил не придавать значения этому потенциально опасному месту, но никого, кроме депутатов, белые «черви» торговых палаток не беспокоят.

Как теперь быть, не знает и глава администрации - не выбрасывать же на улицу людей, которых практически заставили приобрести эти павильоны! Понимая это, народные избранники потребовали от администрации строго разобраться с этой больной темой и привлечь к ней сотрудников ОБЭП.

Депкорпус уверен: Юрий Сазонов успел натворить дел на муниципальном предприятии в пору своего руководства. Как минимум, об этом свидетельствует резкое падение доходов МУП «Рынок» перед «добровольным» уходом московского товарища с должности. Можно ли представить, что в самые «ходовые» летние месяцы доходы рынка упали практически вдвое! Об этом свидетельствуют документы, которые в Думу представил Борис Сергеев. Да и глава администрации подтвердил: бухгалтерия в этом прибыльном МУП велась абы как.

В 2017 году проверить деятельность ликвидированного МУП «Рынок» Гордума поручит Контрольному органу. Никто не сомневается, что Юлия ПОЛЯКОВА, возглавляющая КО, сможет без труда найти массу финансовых нарушений в работе Юрия Сазонова. В случае подтверждения этих предположений, парламентарии уже потребовали от администрации передать документы следователям Отдела по экономическим преступлениям и противодействию коррупции.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ