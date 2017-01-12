В Боровском районе готовятся догуливать январские праздники

Резкое торможение - штука неприятная, касается это и новогодних праздников, которые не только расслабляют граждан, но и перестраивают их с рабочего на «разгульный» лад. Что касается боровчан, то у них есть прекрасная возможность не спеша вернуться в рабочее состояние, став очевидцем сразу нескольких значимых событий культурной и духовной жизни района.

ВТОРОЙ РАЗ РОЖДЕСТВО

То, что новогодние праздники остались в прошлом, скоро станет понятно каждому жителю района. В Администрации уже готовятся убирать главные атрибуты этого зимнего праздника - новогодние елки.

В Балабанове это случится уже через неделю, 21 января. На это время подрядчик запланировал работы по демонтажу елок в микрорайонах города. Неделю ожидания местной администрации придется потратить на поиск места для хранения столь специфического имущества.

Однако пока еще с елкой здесь пройдет сразу два события. 13 января в 19.00 в городском Доме культуры запланирован премьерный зимний бал с интерактивной программой в фойе и концертом после. Для всех гостей предусмотрен дресс-код: женщины в торжественных платьях, мужчины - в костюмах!

15 января в городе состоится запланированная на 7 января, но из-за сильного мороза перенесенная на неделю Рождественская елка. В 15.00 всех желающих ещё раз отметить этот православный праздник ждут на городском стадионе.

В Боровске 13 января состоится финальный концерт фестиваля «Вифлеемская звезда». В 13.00 гостей ждут в районном Доме культуры. Тот, кто приедет раньше, сможет скоротать время в соседствующем с ДК Музейно-выставочном центре, где будут выставлены тематические рукодельные работы боровских школьников.

ЧЕТЫРЕ ИОРДАНИ

Финальной точкой в череде январских праздников станет Крещение Господне, которое празднуют 19 января. К нему готовятся не только священнослужители, но и органы власти и правопорядка.

Учитывая большую популярность у граждан ночного купания в иорданях, чиновникам приходится создавать все необходимые условия безопасности, в том числе дежурства у прорубей скорой медицинской помощи и полицейских.

Как сообщил замглавы районной администрации по социальным вопросам Александр ГЛАДКИЙ, у главной святыни - Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыря иордань вырубать не будут из-за невозможности обеспечить там безопасность.

Окунуться в ледяную воду жители и гости района смогут в четырех оборудованных местах: при храмах Николая Чудотворца в Русинове, Рождества Пресвятой Богородицы в Тимашове, Архангела Михаила в Красном и Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком в Боровске.

Заметим, что прыгать в прорубь неподготовленному человеку категорически запрещается. Достаточно окатиться водой, причем сделать это можно и дома в собственной ванной при комнатной температуре. Согласно верованию, 19 января во всех открытых источниках вода освященная. А потому достаточно зачерпнуть крещенской воды из проруби или взять её в храме после обряда водосвятия и смыть свои новогодние грехи в комфортных условиях.

Анна КНЯЗЕВА

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