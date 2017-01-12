Ермолинские «Вороны» оказались сильнее московских «Ястребов»

На днях в московском ЛСК «Янтарь» состоялся турнир по хоккею памяти Юрия СТОЛЯРОВА, организованный его сыном Сергеем. Соревнования проходят уже несколько лет подряд, однако калужская команда в ней приняла участие впервые. За кубок решили побороться и хоккеисты из Ермолина.



Таким образом, «Ермолинские вороны» защищали не только честь своего города и района, но и региона. И, надо сказать, достойно.

Так как в битве за кубок парни заявились впервые, то из большого количества подгрупп они выбрали дивизион для новичков - КБЧ (Кубок будущих чемпионов).

- Во время соревнований многие удивлялись и не верили, что в нашей команде играют не профессионалы, а любители, на которых и рассчитан этот турнир, - поделился впечатлениями один из болельщиков, депутат ермолинской Городской Думы Денис ГРАБЕНКО.

«Парламентарий» также отметил великолепные уровень организации соревнований и условия проведения турнира, помечтав, что когда-нибудь и ермолинские хоккеисты будут удостоены за свои победы хорошего льда или поддержки районных властей.

В результате в первый день соревнований «Ермолинские вороны» одержали две победы над соперниками с разгромным счетом 9:1 и 7:0, что позволило им выйти во второй этап.

На следующий день полуфинал завершился для ермолинцев очередной победой. Со счетом 7:2 они обыграли подмосковные «Стальные крылья».

А вот финал дался нашим хоккеистам тяжело. Первый тайм для ермолинцев и их соперника «Ночных ястребов» закончился ничьей: 1:1. Однако во втором тайме «Вороны» смогли вырвать победу. Со счетом 3:1 они забрали домой кубок дивизиона КБЧ.

С персональными кубками уехали и несколько ермолинских игроков в номинациях «Самый ценный игрок турнира», «Лучший защитник турнира» и «Лучший игрок команды».

В следующем году «Ермолинские вороны» намерены снова побороться за кубок Юрия Столярова. Однако на этот раз они планируют выбрать дивизион более высокого уровня.

А вот более юным ермолинским хоккеистам бороться за победу только предстоит. В эту субботу они играют в финале кубка «Вольво». Вполне возможно, что это зрелищное соревнование пройдет на домашней площадке наших ребят.

Как рассказал Денис Грабенко, изначально проводить турнир планировали в Юхнове, однако подготовить лед там не успели, так что теперь рассматривается возможность проведения соревнований в Ермолине.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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