12.01.2017

Главы администраций готовы отчитаться



Главные события начала нового года в каждом муниципальном образовании Боровского района - отчеты глав исполнительно-распорядительной власти перед своим населением за год минувший.

В этом году эстафету народного прослушивания 20 января откроет глава сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО. 26 января выпадет шанс услышать об успехах администрации СП «Совьяки» от Николая ГАЛЕНКОВА, а днем позже - 27 января, отчет даст сити-менеджер Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Все остальные отчеты продолжатся уже в феврале, и первой в этом списке стоит 3 февраля встреча с жителями сельского поселения совхоз «Боровской» Антона МАСНЯКА. Далее отчеты и разговоры с населением по думам посыплются чередой. 8 февраля на сцену РДК выйдет глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, днем позже 9 февраля в ермолинском очаге культуры отчёт даст Олег ЗАПОЛЬСКИЙ, 10 февраля выход в народ запланирован у главы сельского поселения Виктора ТИХОМИРОВА и завершит этот поток встреч глава СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ 11 февраля.

Отметим, что все мероприятия в поселениях запланированы на 17.00, и только в Ворсино отчет состоится в 15.00.

Пожалуй. наиболее интересной будет последняя итоговая встреча с населением, которую в РДК 13 февраля проведет Илья ВЕСЕЛОВ. Что он расскажет о работе Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА, которого сменил на должности главы администрации Боровского района, не столь важно. А вот о планах, которые строит молодой чиновник, послушать будет небезынтересно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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