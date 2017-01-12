В Боровске построят «народный» фонтан по рисунку Людмилы Киселевой

Жителям Боровска в последние годы везёт: местная администрация ежегодно радует их новыми памятниками и событиями. Вот и в планах руководства города на 2017 год - установить фонтан, образ которого повторит рисунок знаменитого боровского художника и общественного деятеля Людмилы КИСЕЛЕВОЙ.

ВСЕМ МИРОМ

Об идее, которая возникла в результате совместных раздумий сотрудников администрации города и туристско-информационного центра «Боровский край», стало известно в канун 2016 года. Её суть - установка в городе второго фонтана, который должен стать ещё одним местом прогулок боровчан и туристическим маячком для приезжих.

Изначально, рассказывает глава администрации Михаил КЛИМОВ, планировали установить только памятник - девочка, укрывающая зонтом звезду. Но позже мысль развили, доведя её до точного воплощения рисунка автора.

Заметим, что в настоящее время «девочка» уже выполнена в бронзе и занимает свое место в Музее воды Санкт-Петербурга. Её копию решили установить и в Боровске. Как делится боровский сити-менеджер, автор скульптуры попросил за её изготовление (вместе с материалом) порядка 300 тыс. рублей.

Однако в таком «сухом» виде идея рисунка Людмилы Киселевой выражена не полностью. Ведь. согласно задумке автора, своим зонтиком девочка укрывает звездочку от проливного дождя. Тут и появилась идея дополнить памятник фонтаном. По задумке, струя воды должна будет попадать на зонтик, что в точности выразит мысль боровской художницы. Стоит отметить, что все свои идеи администрация согласовала с Людмилой Георгиевной.

В итоге проект новой достопримечательности Боровска, по подсчетам Михаила Климова, обойдется в относительно скромную сумму - 800 тысяч рублей (с учетом изготовления памятника). Деньги на проект решили собрать всем миром, открыв спецсчет, на который желающие поддержать и воплотить в жизнь этот проект могут перечислять деньги. Сейчас администрация только занимается открытием счета, и его данные обещает обнародовать в ближайшее время, дав тем самым старт сбору средств на фонтан, который станет «народным».

В ПОИСКАХ МЕСТА



Как поделился с «Неделей» Михаил Павлович, на сегодняшний день перечислить средства на «защиту звезды» дали согласие уже несколько предпринимателей. Надеясь на отзывчивость боровчан, открыть новый архобъект планируют ко Дню города. До этого времени Градостроительному совету предстоит определить место под фонтан. Главную цель, которую ставит перед этим коллегиальным органом администрация, - «увести» архсооружение от площади Ленина, которая сегодня уже загружена разнообразными памятниками и знаковыми местами.

Предварительно рассматриваются три варианта: каштановая аллея, перекресток улиц Мира и Ленина, а также участок перед «домом Наполеона». Третий вариант хоть и привлекателен для размещения, но в этом случае придется посягнуть на памятник Ленину.

Заметим, что одного «Ильича» предшественник Михаила Климова на должности главы администрации - Станислав ПИСАРЕВ переселил также при строительстве фонтана на площади Ленина. За это и получил массовое осуждение боровчан. Нынешний сити-менеджер к таким самодурским методам прибегать не собирается.

- При рассмотрении возможного переноса памятника Ленина мы обязательно поговорим с Советом ветеранов. И если нам не дадут «добро», то будем рассматривать другие варианты, - пообещал Михаил Климов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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