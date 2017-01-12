Новый автобусный маршрут помогут «нарисовать» сами ворсинцы!

С 15 января в селе Ворсино междугородний автобус отправится по новому маршруту. Напомним, что ранее транспорт выезжал из Балабаново на Киевское шоссе, после чего поворачивал на Ворсино через железнодорожный переезд в районе завода НЛМК. Однако РЖД закрыли свой объект, а потому рейс направили окольными путями через вантовый мост в районе Курьяново. Такой маршрут заставил пассажиров наматывать лишние круги, а потому все понимали, что его необходимо менять. Тем более, в прошлом году открылся новый виадук в районе «Самсунга».

Как рассказал глава администрации села Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ, с 15 января междугородний автобус начнет осуществлять рейсы по новому маршруту. Из Балабанова он направится по Киевскому шоссе с остановками в деревнях Старо-Михайловское, Денисово, Добрино.

- Напротив «Самсунга» автобус свернет на Коряково: там пока временная остановка будет в районе завода. Затем он отправится на железнодорожную станцию через новый виадук, - «рисует» маршрут Георгий Гурьянов.

Непосредственно в село автобус въедет по Поселковой с двумя новыми остановками: в начале и конце улицы. Ближайший к ней существующий автобусный павильон в будущем демонтируют, так как необходимости в нем уже не будет. Стоит отметить, что в прошлом году на улице Поселковой появился тротуар, а теперь дорогу ожидает капитальный ремонт.

Возможно, в будущем ворсинский автобус станет заезжать и в саму деревню Коряково, однако это требует подготовки соответствующей инфраструктуры.

Маршрут пока утвержден в тестовом режиме.

- Мы должны понять, насколько он удобен. Хотелось бы, чтобы пассажиры высказали свои пожелания через обращения в администрацию и через вашу газету, - предложил мэр Ворсина.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

Другие статьи из рубрики «Транспорт»