Прогулки налегке

Главы администраций две недели будут думать.

Шевелить мозгами - дело полезное, тем более, если этот процесс направлен на созидание. Какие результаты по итогам двухнедельных раздумий появятся у боровских чиновников, которым приказано именно столько посвятить строительству планов, предсказать несложно: большая часть будет адресована благоустройству в рамках скудных финансовых возможностей.



О СНЕГЕ И «ПОДСНЕЖНИКАХ»

Первая рабочая планерка руководителей Боровского района не обошлась без аналитики уборки территорий муниципалитетов коммунальными службами. Начало января преподнесло боровчанам обильные снегопады и сильное похолодание, а потому не обошлось и без сбоев, которые все же чиновникам удалось исправить.

Глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ сообщил, что в первый день снегопада техника не смогла своевременно справиться с очисткой улиц поселения, но эту помеху устранили быстро, и сегодня в поселении все относительно хорошо. Исключение, пожалуй, составляет дорога, ведущая в деревню Павлово. Помочь привести её в порядок Георгий Иванович попросил районную администрацию и получил положительный ответ.

У руководителя СП Совьяки Николая ГАЛЕНКОВА другая проблема - скользкая. По словам главы администрации, реагенты, которыми посыпают дороги в сильный мороз, не действуют, от этого местные жители жалуются на гололёд. Тут надеяться на помощь со стороны не приходится, разве что на потепление, которое предрекли синоптики к середине января.

Михаил КЛИМОВ заметил, что подрядчик, выигравший конкурс на уборку улиц Боровска, поначалу допускал оплошности, но на текущий момент встал на путь исправления. Главное, считает чиновник, что коммунальная компания хочет работать, а раз так, то безопасность дорог и тротуаров райцентру будет обеспечена.

А вот глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО заявил, что уже ждет «подснежники». Коллеги ответили на такое заявление дружным смехом, однако согласились, что это ожидание могут разделить, как только начнется таяние снега.

Именно со сходом снежного покрова на обочинах дорог вырисовываются кучи бытового мусора, который нерадивые дачники бросают, не желая везти до городских контейнерных площадок. Из-за таких «подкидышей» в итоге страдает администрация, на которую накладывают штрафы за нарушение правил благоустройства на территориях поселений. В ответ глава районной администрации подбодрил коллегу планами на организацию весенних субботников.

МЫСЛИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Обращение главы администрации СП совхоз Боровский Антона МАСНЯКА было адресовано начальнику боровского участка «Калугаавтодор» Александру ГОРОХОВУ. Его чиновник попросил чистить не только дорогу в районе Кабицино, но и многочисленные примыкающие съезды в частный сектор.

Тему данной деревни подхватил и Илья ВЕСЕЛОВ. Рассказал, как недавно бывал там и увидел: долгожданное освещение сделали, а тротуары, пусть и недостроенные, так никто и не чистит. Люди в сугробах протоптали себе узкую стежку!

Кто возьмется исполнять замечание главного хозяйственника района - непонятно. Боровское ДРСУ отвечает исключительно за автодороги, а у тротуаров уборщика нет, поскольку сами пешеходные зоны не достроены, следовательно, не приняты документально, а потому найти ответственного за уборку того, чего по документам нет. - задача непростая.

В продолжение темы глазомера, глава администрации Боровского района Илья Веселов посоветовал всем без исключения руководителям поселений чаще совершать пешие прогулки. Именно во время них, по его мнению, чиновники увидят то, что плохо заметно из окна служебного авто.

Стоит полагать, что такие променады помогут главам администраций лучше думать. Именно этому процессу Илья Веселов настоятельно рекомендовал посвятить две первые рабочие недели 2017 года.

- Эти две недели будут не очень загруженными. Посвятите их планированию работ на год, определению приоритетов. Позже вместе обсудим их, чтобы понимать, куда нам двигаться.

Вероятно, мозговой штурм глав поселений Боровского района будет не слишком масштабным и направленным на благоустройство своих населённых пунктов. Смотреть в эту сторону, прищурив глаз, придется в 2017 году каждому чиновнику, поскольку именно такую задачу в своем декабрьском послании президент Владимир ПУТИН обозначил как приоритетную. А вот строить большие планы не представится возможным по причине скромных бюджетов поселений. Так что глава районной администрации погорячился, дав своим коллегам так много времени для мыслительного процесса.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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