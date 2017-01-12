Молчать и штрафовать!

Глава района Анатолий Бельский «прошелся» по боровчанам.

Каждый депутат, получая мандат, обещает трудиться на благо своего избирателя. Однако стоит отметить, что при этом любить всех и каждого никто не обещает.

Вот и главный депутат Боровского района - спикер Райсобрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ в самом начале года отметился своим несколько странным отношениям к гражданам, записав одних в «митингующие», а других - предложив штрафовать!

ПЕШЕХОДЫ НЕ ТОГО ЦВЕТА

В первый рабочий день нового года сложилось впечатление, что глава района Анатолий Бельский чем то обижен на местное население. Сразу в двух выступлениях депутата, которые тот любит делать каждый раз после того, как глава администрации завершает оперативное понедельничное совещание, спикер Районного Собрания «прошелся» по боровчанам.

На этот раз окончания планерки Анатолий Васильевич не дождался и вклинился в беседу в самом начале совещания. Глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ обратился к представителю боровского ОМВД с просьбой провести на улице 50 Лет Октября несколько рейдов по линии ГИБДД. Полтора месяца назад в районе рынка и автовокзала установили светофоры, а пешеходы по-прежнему нарушают правила дорожного движения, снуя перед автомобилями на запрещённый сигнал светофора.

Анатолий Васильевич тут же отметил, что сам, проезжая по данному участку дороги, становился свидетелем нарушений, с которыми предложил бороться рублем!

- Надо оштрафовать парочку пешеходов, чтобы другим неповадно было, - предложил народный избранник.

При этом ни глава района, ни сити-менеджер Балабанова не взяли во внимание, что добрая половина пешеходов и рады бы не нарушать правила ПДД, но делают это в силу своей неосведомленности. К примеру, о том, что для перехода необходимо предварительно нажать кнопку на столбе, граждане должны были «знать». Но оказалось, что о такой системе имели представление вовсе не все балабановцы. Часть из них до сих пор перебегают дорогу «когда надо». Те, кто про кнопку знал, не понимают: сколько надо простоять в ожидании смены сигнала? А потому никакой рейд с парой оштрафованных ситуацию не изменит. Тут нужен старый дедовский способ - табличка «Для перехода через «зебру» нажмите кнопку! Ждите десять секунд!». Очевидную идею дарим администрации Балабанова в качестве новогоднего подарка!

НА ОТЧЕТАХ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ИЗБРАННЫХ



Начало года - традиционное время отчетов глав администраций поселений об итогах работы, проделанной ими и их командами за минувший год. Говоря о предстоящих событиях, глава района Анатолий Бельский забыл про политкорректность и открыто заявил, что не каждый местный житель способен нести доброе и светлое на таких встречах. По мнению первого лица Боровского района, часто на отчеты приходят любители «митинговать». Они никаких конструктивных предложений не вносят, а только портят своими выступлениями общий фон встреч.

В довершение своего странного посленовогоднего настроя Анатолий Васильевич посоветовал главам администраций приглашать на встречи тех, кто внесет конструктив, то есть не столько покритикует, сколько посоветует.

Можно было бы предположить, что представитель народа, коим является депутат Бельский, считает, что граждане, возмущенные годами не решаемыми проблемами, должны или «митинговать» дома, или елейным голосом по пятому разу напоминать о своих проблемах. Но, вероятнее всего, идея «звать своих» родилась по иной причине.

Илья ВЕСЕЛОВ как глава администрации района должен присутствовать на каждом таком отчете, чтобы быть в курсе народных настроений. Эти настроения порой сильно бьют по репутации чиновников и депутатов. А поскольку Илья Борисович еще не успел обрасти на новом месте друзьями и «своими», то его восприятие происходящего будет без поправки на эти обстоятельства.

Следует заметить, что второй вариант, связанный с новым руководителем, выглядит куда лучше, поскольку решать, кому давать слово, а кого лишить, как-то недемократично.



Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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