Главы администраций готовы отчитаться

Главные события начала нового года в каждом муниципальном образовании Боровского района - отчеты глав исполнительно-распорядительной власти перед своим населением за год минувший. Каждый из них расскажет, что хорошего удалось сделать за минувшие двенадцать месяцев, и только двум чиновникам предстоит давать отчет за своих предшественников.

ОТЧЕТ ПОЧТОЙ

В этом году эстафету народного прослушивания 20 января открыл глава сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО. Именно перед этим событием все докладчики получили указание от заместителя главы администрации Боровского района Людмилы СПИЧЕНКОВОЙ прислать на электронную почту райадминистрации копии своих выступлений.

Такое требование связано не с желанием заранее оценить объем работы конкретного руководителя, а включить основные показатели его работы в итоговый отчет главы администрации Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА, которому придутся подводить черту под всем. что сделано на боровской земле в 2016 году.

ПО ГРАФИКУ

26 января выпадет шанс услышать об успехах администрации СП «Совьяки» от Николая ГАЛЕНКОВА, а днем позже - 27 января, отчет даст сити-менеджер Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Все остальные отчеты продолжатся уже в феврале, и первой в этом списке стоит 3 февраля встреча с жителями сельского поселения совхоз «Боровской» Антона МАСНЯКА. Далее подведение итогов и разговоры с населением по думам посыплются чередой. 8 февраля на сцену РДК выйдет глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, днем позже, 9 февраля в ермолинском очаге культуры отчёт даст Олег ЗАПОЛЬСКИЙ, 10 февраля выход в народ запланирован у главы сельского поселения Виктора ТИХОМИРОВА и завершит этот поток встреч глава СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ 11 февраля.

Отметим, что все мероприятия в поселениях запланированы на 17.00, и только в Ворсино отчет состоится в 15.00.

ЧУЖОЕ НАСЛЕДИЕ

Примечательно, что с Вячеслава Парфенова спрос населения будет только с апреля 2016 года. Именно с этого времени он, хоть и с приставкой «временно исполняющий», но всецело начал хозяйствовать в городе. Первый квартал минувшего года прошел ещё под командованием его предшественника Павла АВЕКОВА.

Однако наиболее интересной будет последняя итоговая встреча с населением, которую в РДК 13 февраля проведет Илья ВЕСЕЛОВ. Это руководитель в качестве временного начал работать только с середины ноября, а потому основной объем проделанного ему предстоит озвучивать за Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА, который оставил эту должность, перейдя на работу в региональное правительство.

Тем не менее, при назначении Веселова на должность конкурсная комиссия и областные лоббисты отметили большой потенциал Ильи Борисовича в экономической сфере. А потому будет не безынтересно послушать о планах, которые строит молодой чиновник.



Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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