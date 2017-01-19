Полицейским предложили деньги на контрольную закупку

В Боровском районе сотрудники ОМВД в минувшие выходные выявили факт продажи "незамерзайки" с признаками контрафакта. Патрулирование автодороги М-3 принесло в этот день «улов» в шестнадцать пятилитровых бутылок.

Жидкость для очистки стекол автомобиля реализовывалась гражданами с нарушениями действующего законодательства - без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и документов на товар. Кроме того, цена на реализуемый товар была занижена, что также является одним из признаков контрафактности.

Образцы изъятой жидкости направлены на исследования в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калужской области. В зависимости от его результатов, полицейские и примут соответствующие процессуальное решение.

Сейчас же можно сказать только то, что результат, учитывая повсеместность таких предложений на территории Боровского района, незначительный. Об этом на совещании заявил и Илья ВЕСЕЛОВ, попросив полицейских активизировать работу в данном направлении и убрать с обочин трасс нелегальных торговцев. Он даже предложил представителю Боровского ОМВД финансовую помощь.

- Мы можем выделить вам деньги на контрольную закупку, если нужно, - заявил Илья Борисович.

Однако от такой скромной матподдержки полицейский отказался, заметив, что точки, на которые указал чиновник, сотрудники боровского ОМВД отлично знают, но ничего поделать не могут. Они, конечно, привлекают таких торгашей, но кроме незаконного предпринимательства, за которое штраф невелик, больше ничего предъявить не могут. Удача, правда, сомнительная, улыбается тогда, когда экспертиза изъятой жидкости (это обязательная процедура) показывает содержание в стеклоочистителе наличие опасных примесей, которые могут оказать на здоровье водителя негативное воздействие, вплоть до потери сознания. Но таких случаев немного, а потому «незаконное предпринимательство» остается основной и малоэффективной «страшилкой» для желающих нажиться незаконно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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