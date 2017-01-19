19.01.2017

Жителям Балабанова не о чем разговаривать с участковыми



В соседнем с Обнинском Боровском районе полицейские запланировали на январь череду встреч с населением. На таких мероприятиях предполагается прямой контакт с участковыми, во время которого  граждане могут задать свои вопросы или рассказать о проблемах в рамках полномочий службы данных инспекторов. Первая такая встреча прошла в Балабанове в городском ДК. Удивительно, что, несмотря на информацию в прессе, соцсетях, а также на объявления на некоторых магазинах, пообщаться со стражами закона никто не изъявил желания.

Ситуацию спас женский хор, вокалистки которого в этот вечер пришли в культурное учреждение на репетицию и попутно смогли хоть что-то спросить у полицейских. Разговор, кстати, прошел в пропорции один к одному: на пять пришедших на встречу инспекторов пришлось столько же участниц хора.

Сами полицейские отнеслись к этой ситуации философски. По их словам, сегодня участковые очень доступны для населения своих участков. Обратиться к ним можно не только в приемные часы, но и по мобильным телефонам, которые всегда при сотрудниках полиции. А потому те граждане, у которых действительно есть проблемы и вопросы, не ждут таких полугодовых мероприятий, а оперативно обращаются за помощью.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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