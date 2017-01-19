Потерянные проценты

Боровчан заподозрили в краже у «Калугаэнерго».

В советские времена была шутливая поговорка: сколько у государства не воруй, своего не вернешь! Для многих это становилось прямым побудителем к действию, особенно в «краже» электричества. Однако на днях оказалось, что дело наших дедов и сейчас живет на боровской земле. Во всяком случае, именно в такой провинности район упрекнул представитель «Калугаэнерго».

НАПРЯЖЕННАЯ ПРОВЕРКА

В понедельник исполняющая обязанности начальника боровских РЭС Татьяна СТЕПАКОВА заявила: за декабрь энергетическая компания зафиксировала 45% потерь своего ресурса на территории Боровского района. То есть 5,6 млн КвТ куда-то исчезли и остались неоплаченными потенциальными потребителями.

Кто именно виноват в убытках, понесенных боровскими энергетиками, теперь предстоит выяснить специальной комиссии, которую «Калугаэнерго» на полторы недели отправило для выяснения обстоятельств. Всем главам администраций уже дана рекомендация проверить свои документы на электрообслуживание.

Тем не менее, у самого «Калугаэнерго» в Боровском районе тоже «подмоченная» репутация. Здесь еще не забыли ноябрь 2016 года, когда более двух недель люди в разных населенных пунктах должны были с пониманием ожидать устранения последствий ледяного дождя, который стал не столько стихийным бедствием, сколько индикатором бардака и бесхозяйственности, творящихся в боровском отделении энергетического предприятия.

Решать проблему акционерного общества пришлось общими усилиями, в том числе задействовав местные администрации, МЧС и коммунальщиков. В итоге стало понятно, что поставщик энергии, привыкший без особых разговоров отключать своих абонентов от ресурса, самостоятельно справиться со своими проблемами не в состоянии.

БУДЕТ ЛУЧШЕ

Удивительно - ледяной дождь остался в прошлом году, а уже в новом 2017-м боровчане продолжают жаловаться на плохое качество обслуживания со стороны «Калугаэнерго». На минувшей неделе жители совхоза «Боровский» в социальных сетях делились наболевшим в части низкого напряжения.

- Даже стиральная машинка не тянет... И боровские электросети бездействуют... И местная власть не беспокоится за своих жителей, которые в придачу ещё без уличного освещения пробираются по темным зимним улицам! - возмущалась женщина, приславшая фото.

- В Кабицино стабильно 178 Вольт...

- В Уваровском 182... Ни чайник, ни микроволновка не тянут, про стиралку вообще молчу! - подхватили этот пост другие участники интернет-сообщества.

На это поспешили дать ответ, что до 20 января боровские РЭС работают над качеством энергоподачи, после чего все жители обязательно заметят улучшение.

По словам главы администрации Антона МАСНЯКА, на 18 января видимые перемены пришли только в сам совхоз Боровский, где энергетики провели работы по распределению напряжения от трансформатора, подняв тем самым напряжение в сети населенного пункта до 200 Вольт.

- Это, конечно, не 220, но пока - максимум их возможностей. 17 января мы смогли запустить и уличное освещение, - поделился глава администрации.

По его информации, работы провели и на трансформаторе д. Лапшинка. Заметили ли перемены от этого абоненты, Антон Александрович намерен спросить у уличкомов. До 20 января все энергетические наладки проведут в Кабицино, а вот Уваровскому своего часа придется ждать до начала февраля.

БЕЗ УДИВЛЕНИЙ

На наш вопрос, не причастны ли жители СП совхоз «Боровский» к пропаже 45% энергии у ресурсоснабжающего акционерного общества, глава администрации ответил, что вовсе не удивится, если окажется, что это так.

- В свое время почти вся деревня Мишково незаконно потребляла электричество. Там цыгане делали на провода «накидку» и жили спокойно. Но их победить мы смогли, вместе с прежним руководителем боровских РЭС заставили установить счетчики. Этим летом приезжали, проверяли - все нормально. Но на территории поселения есть и другие случаи. Например, совсем не бедные люди, владельцы огромных коттеджей, устанавливают у себя скрытый автомат для большого напряжения, а для поверки демонстрируют обычный, - рассказывает Антон Масняк.

Однако такие большие потери - 45%, по его мнению, приносят другие незаконные потребители - разного рода предприятия. В этом поселении, не скрывает глава, не единожды выявляли маленькие фирмы, такие как пилорамы, по изготовлению тротуарной плитки и т.п., которые в наглую пользовались электричеством даром. А чего уж говорить о предприятиях более крупных, которые потребляют в разы больше, но в условиях трудной экономической ситуации хотят платить меньше.

Тем не менее, вешать все озвученные Татьяной Степаковой потери на жителей своего или какого-либо иного поселения Антон Масняк не считает правильным, предполагая, что до 30% этой «недостачи» - типичные потери из-за старого оборудования самих энергетиков.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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