Ледяная угроза

В Боровском районе проверят все образовательные учреждения на безопасность.

Ежегодно зимой одной из наиважнейших задач в поселениях становится борьба с сосульками и сугробами на многоэтажных домах и социальных объектах. Январь 2017-го не стал исключением. Его погодные колебания заставили главу администрации района Илью ВЕСЕЛОВА обратить внимание своих коллег на потенциально опасные участки, за которые все они несут ответственность.

РЕПОРТАЖ В НАЗИДАНИЕ

На минувшей неделе глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ побывал с очередным визитом в Боровске и Балабанове. Поводом для такого объезда стало желание быть в курсе того, как в поселениях борются с сезонными обледенениями.

В результате, в понедельник на рабочей планерке руководителей района присутствующих заставили смотреть репортаж федерального канала о последствиях плохой борьбы с сосульками и снежными «шапками» на крышах домов. Главам администраций дали понять, что именно они в конечном итоге отвечают за свои населенные пункты, в том числе за качество и своевременность «ледяной» работы управляющих компаний и иных подрядчиков.

Каким способом чиновники будут влиять на частных коммунальщиков, вопрос, ответ на который, по большому счету, никого не интересует. Важен конечный результат - безопасность в конкретном городе.

С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА ВНЕЗАПНОСТЬ

После визита в Балабаново и Боровск у главы районной администрации возникли замечания, в частности, по сомнительной работе в вопросе безопасности на подступах к образовательным учреждениям. Для ограждения потенциально опасных территорий в поселениях используют ленты, которые для детворы, естественно, преградой не служат.

В некоторых случаях такой «ограничитель» совершенно не оберегает прохожих. К примеру, на подходе к балабановской школе №1 нет альтернативного пути, нежели вплотную к дому. А потому УК приходится быть крайне внимательными к ежедневным осадкам, поскольку чистая крыша вчера, сегодня может послать свой снежный «привет» без предупреждения.

Однако обратить внимание на обеспечение безопасности должны и сами образовательные учреждения. Для проверки этого сектора Илья Веселов поручил своему заместителю по социальным вопросам Александру ГЛАДКОМУ проехать с осмотром по всем школам и ДДУ без предупреждения, а потом, по результатам увиденного, побеседовать с директорами образовательных учреждений.

ГЛАДКИЙ ПРОВЕРИТ ДВАЖДЫ

Естественно, говорить о нежданном визите в этом случае не пришлось. В зале заседаний присутствовала и начальник боровского РОО Людмила СИЛАЕВА, которая, по логике, должна была сразу же предупредить своих коллег о проверке. Стоит отметить, что плохого в этом быть ничего не могло, а лишь должно было побудить руководителей образовательных учреждений оперативно создать необходимые безопасные условия для своих воспитанников.

Тем не менее, на 18 января Александр Гладкий, проверивший к тому времени детские образовательный учреждения Боровска, Совьяков, Митяево и частично Ермолина, прокомментировал «Неделе» - 20% из общего числа проверенных проявили халатность. Устранять нарекания проверяющего много времени не представилось. Александр Константинович заявил, что большинство из нарушивших правила безопасности на своих территориях тут же приступили к ликвидации потенциально опасных мест.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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