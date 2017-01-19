Поселения из старого года притащили газовые долги

Проститься с долгами перед поставщиками энергоресурсов поселения Боровского района и рады бы, но финансовое положение, зависящее во многом от сборов населения, не дает этого сделать. А потому четыре муниципалитета района перебрались в 2017 год с долговым хомутом перед «Калугарегионгаз».

Несмотря на наличие самой внушительной суммы долга в 4,6 млн рублей у ермолинского МУП, замглавы администрации района Сергей ГАЛКИН считает, что это не очень страшная ситуация. Напротив, в последнее время поселению удалось встать на путь планомерного погашения долгов, и выправление ситуации не должно заставить себя ждать.

На втором месте по величине долга за голубое топливо стоит ЖКУ «Кабицино» - 2 млн рублей, а следом значится ООО «Энергоресурс» с суммой порядка 600 тыс. рублей.

На этом фоне положение четвертого должника - города Балабанова кажется сущей ерундой. МУП «КТС» осталось должно газовикам в общей сумме чуть более 330 тыс. рублей. Однако именно на территории этого муниципалитета есть предприятия, долг которых отображают шесть нулей. Если ООО «Необа» совсем немного не добрала до этой цифры, то у ЗАО «ПСП» несколько задолженных миллионов. С одной стороны, это частные предприятия, и администрации не могут влиять на их платежную активность. Но с другой, в области, обсуждая долги, в целом оценивают картину по каждому району, а потому с такими неплательщиками органам власти тоже предстоит проводить стимулирующие беседы, дабы уберечь Боровский район от нелицеприятных упоминаний на планёрках губернатора.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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