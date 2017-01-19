В Боровске новый скандал грозит ударить по развитию туризма

Еще пару лет назад Боровск смело можно было назвать тихим, спящим городком. Теперь же жизнь здесь кипит, привнося не только радостные события, но и громкие скандалы.

Очередное противостояние интересов в райцентре обозначилось сразу после новогодних праздников. По разные стороны баррикад оказались не только частный бизнес и туризм, но и представители двух ветвей власти боровского муниципалитета.

СЕНЯВИН ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПРЯНИКОВ



11 января в Боровске прошли публичные слушания, где среди прочего рассматривали довольно банальный вопрос: изменение вида разрешенного использования земельного участка. Таких вопросов за год в любом поселении - пруд пруди, и этот, вероятно, стал бы одним из многих, если бы не одно но.

В данном случае на обсуждение был вынесен вопрос о переводе из «Производственной» зоны в разряд зоны «Делового, общественного и коммерческого назначения» территории бывшего ООО «Колос», того самого, который до сих пор ещё одурманивает прохожих на улице Ленина своим ароматом свежей выпечки.

Собственник этого предприятия - местный житель Анатолий ЦВЕТКОВ, тот самый, который является соучредителем ООО «Альянс», владеющего магазином «Коробейники». Вроде бы незначительная деталь, но географически складывается так, что Анатолий Васильевич «зажал» памятник адмиралу Сенявину.

Выражение, конечно, не совсем точное, поскольку изначально в Боровске были построены магазин и хлебокомбинат, и только совсем недавно на месте бывшего стихийного рынка установили памятник, открывать который приезжал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Однако для туристов, приезжающих в город, все выглядит именно так.

Нерв ситуации заключается том, что, согласно просочившейся информации, на месте нынешнего ароматного предприятия должен появиться очередной сетевой магазин. И это впритык к одной из архитектурных точек райцентра, приложившего кучу усилий для сохранения исторического облика города и развития туристического направления как способа пополнения городского бюджета.

Останься на этом месте производство пряников, откройся при нем кафе - и отбоя от местных и нагулявших аппетит туристов, а также благодарности от счастливой такой поддержкой туристического развития города администрации не было бы. Но, согласно озвученным на СП сведениям, пряники теперь будут производить в другом уголке Боровска. А что будет здесь, на удивление, на публичных слушаниях не прозвучало, что и оставило благодатную почву для размышлений.

СТОРОНЫ ВОПРОСА



Учитывая, что публичные слушания носят исключительно рекомендательный характер, то считать, кто и как из двух десятков их участников проголосовал, нет смысла. Гораздо важнее, как в итоге за этот вопрос, который будет вынесен на рассмотрение Городской Думой, проголосуют местные депутаты. Именно они являются тем коллегиальным органом, который выносит подобные одобрения или отказы.

Примечательно, что трое парламентариев уже поддержали изменение вида разрешенного использования земли. В частности, Юрий ОРЛОВ заявил, что он не знает, каковы планы Анатолия Цветкова в отношении участка на ул. Ленина. Однако перевод предприятия в другую часть города он понимает и поддерживает. Что касается опасений по поводу появления здесь сетевого магазина, то не считает, что он чем-то испортит внешний вид города и ударит по туристической привлекательности Боровска.

Противовесом по этому мнению бьют слова другого депутата - Галины ИВАНОВОЙ. Она считает что Дума, которая представляет интересы горожан, не должна идти на поводу частного предпринимателя. Изменение вида использования земли открывает широкие горизонты для его перепрофилирования, в том числе и под «сетевик».

- Боровчане до сих пор с досадой смотрят на здание бывшего кинотеатра. Если рядом появится еще один большой магазин, это создаст дополнительные неудобства жителям улицы Ленина. К тому же, еще один крупный магазин нанесет очередной удар по мелкому бизнесу, который сейчас переживает непростые времена. Нашему городу не хватает развлекательного центра, кинотеатра или иного места для культурного отдыха, а магазинов предостаточно, - делится переживаниями Галина Иванова.

В ОЖИДАНИИ



Чем и когда завершится эта ситуация, предсказать трудно. Даже предстоящее рассмотрение вопроса на заседании ГД, где свое мнение выскажут все народные избранники, хочется верить, не забыв опереться на мнение этого народа, точку не поставит. Зато заставит администрацию города навострить уши и начать думать: откуда в следующий раз они получат такой «нежданчик», который сможет подпортить планы и уже созданные проекты в сохранении исторического облика Боровска и развития здесь туризма?

Уже понятно, что мечта сделать улицу Ленина хотя бы частично пешеходной, превратив ее в боровский мини-Арбат, потерпела крах еще с перепрофилированием кинотеатра под «Магнит». А потому трудно представить, в каких условиях администрация города будет пытаться создавать туристическую привлекательность города.

Возможно, зыбкую, но все же надежду, посулило бы прямое обещание Анатолия Цветкова не открывать на ул. Ленина «сетевик», а построить гостиницу или ещё что-то подходящее под интересы боровчан. Однако услышать это не удалось ни депутатам, ни журналистам. На наш настойчивый звонок Анатолий Васильевич ответил долгими гудками в трубке.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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