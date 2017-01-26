В Боровских поселениях готовы отметить годовщину Олимпиады

На минувшей неделе в Калужской области объявили о намерении отпраздновать третью годовщину зимних Олимпийских игр в Сочи. Сделать это приказано в каждом районе региона, без особого пафоса, но все же с максимальным привлечением к участию местного населения. Цель мероприятий, запланированных на 10 и 11 февраля, - популяризация зимних видов спорта, и к этому заданию местные чиновники пообещали подойти с исполнительностью.

МЭР КРИВСКОГО ВСТАНЕТ НА КОНЬКИ

В Кривском к указанию обеспечить на своей территории популяризацию зимних видов спорта оказались готовы заранее. Здесь уже был запланирован турнир по хоккею с мячом, в котором, предположительно, сыграют пять местных команд.

Для того чтобы это соревнование стало возможным, местные власти еще осенью подготовились.

- Для этого катка мы выделили совершенно новое место. Убрали грунт, завезли мурену, чтобы в потепление площадка не превратилась в грязное месиво. Установили сиденья, чтобы спортсмены могли переобуваться. К сожалению не успели поставить борта, но это у нас в планах на текущий год, - поделился глава администрации Алексей МАКСИМЕНКО.

Именно отсутствие безопасных высоких бортов (вместо них поставят низкие) стало одной из причин смены «снаряда» - шайбы на мяч. Гонять по льду жесткий резиновый биток чревато травмами как для самих участников соревнований, так и для зрителей. К тому же в турнире примут участие дворовые команды, а значит, никакой защитной экипировки у них не будет.

Однако эти обстоятельства вовсе не расстраивают кривских хоккеистов. Напротив, как поделился Алексей Витальевич, с антресолей достают свои запылившиеся коньки даже те, кому стукнуло под полтинник, те, кто еще помнит славные хоккейные времена Кривского.

Сам глава администрации тоже грозит выйти на лед с клюшкой. За кого сыграет он, пока не известно.

- Куда возьмут, - скромно отвечает Максименко.

Тем же, кто во время турнира выберет для себя наблюдательную позицию, предложат не только полевую кухню, но и спортивные эмоции.

ЛЫЖНЮ!

Угостить чайком активных болельщиков пообещал и глава администрация совхоз Боровский Антон МАСНЯК. Без этой маленькой радости, согласился чиновник, и праздник не праздник. А вот спортивной пропагандой в этом муниципалитете станет дружеская пробежка на лыжах.

Профильной секции по этому виду спорта в сельском поселении нет, здесь ориентированы на силовые дисциплины. Однако на выручку придут любители зимних прогулок по окрестным лесам, коих, уверяет Антон Александрович, в СП совхоз Боровский предостаточно.

Соревнований в данном случае организовывать не собираются, поскольку популяризация не обязательно должна проходить в духе соперничества. Чтобы спорт, тем более зимний, стал массовым, достаточно и хорошей компании единомышленников.

Тем не менее, принять участие в состязании за приз и жители совхоза, и других поселений Боровского района все же смогут. 26 февраля, как было намечено ещё до команды из области, в районном центре состоится юбилейная пятая гонка «Боровская лыжня». Принять участие в ней приглашают всех от мала (2007-2008 г.р) до велика. Этот спортивный праздник в бору традиционно должен стать самым массовым мероприятием.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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