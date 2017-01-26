26.01.2017

За качеством ярмарок будут следить



В начале недели в Калуге состоялся очередной штаб по мониторингу цен на товары и услуги внутри региона. Помимо сезонного изменения стоимости товаров, участники беседы обсудили и вопрос качества продукции, которую реализуют на ярмарках выходного дня в муниципалитетах. Поскольку от калужан уже поступали нарекания на товарный вид продуктов, реализуемых в основном перекупщиками, то властям на местах приказано внимательней относиться к этому вопросу и подключать в случае необходимости Роспотребнадзор и прочие контролирующие организации.

Что касается боровских потребителей, то пока на качество с их стороны жалоб не поступало. Только высокие цены в сентябре насторожили посетителей балабановской ярмарки.

Первый в 2017 году «базарный день» в этом муниципалитете пройдет 28 января, как всегда, на площади перед ДК с 10.00 до 15.00, где у покупателей появится возможность оценить: изменилось ли качество и цены на полюбившиеся товары.

Другие статьи из рубрики «Торговля»

Глава администрации Балабанова боится оставить горожан голодными

Организаторы балабановской сельхозярмарки учтут замечания покупателей

Нужны ли обнинцам тульские яблоки и курская картошка?

Горький привкус сладкого товара

Война за палатку

В Балабанове арбузы продают в антисанитарных условиях
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 20:56 26.01.2017
30
января
2017
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление