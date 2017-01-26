За качеством ярмарок будут следить

В начале недели в Калуге состоялся очередной штаб по мониторингу цен на товары и услуги внутри региона. Помимо сезонного изменения стоимости товаров, участники беседы обсудили и вопрос качества продукции, которую реализуют на ярмарках выходного дня в муниципалитетах. Поскольку от калужан уже поступали нарекания на товарный вид продуктов, реализуемых в основном перекупщиками, то властям на местах приказано внимательней относиться к этому вопросу и подключать в случае необходимости Роспотребнадзор и прочие контролирующие организации.

Что касается боровских потребителей, то пока на качество с их стороны жалоб не поступало. Только высокие цены в сентябре насторожили посетителей балабановской ярмарки.

Первый в 2017 году «базарный день» в этом муниципалитете пройдет 28 января, как всегда, на площади перед ДК с 10.00 до 15.00, где у покупателей появится возможность оценить: изменилось ли качество и цены на полюбившиеся товары.

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