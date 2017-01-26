26.01.2017

Боровские депутаты отказали «неопределившемуся» бизнесмену



Заинтриговать собеседника - дело нехитрое. Достаточно небольшой недосказанности, и второй участник диалога уже настропалил ухо, прищурил глаз и начал строить несколько возможных вариантов развития событий.

Именно в такой ситуации на минувшей неделе оказались депутаты боровской Городской Думы, которым предстояло рассмотреть просьбу местного бизнесмена.

Эта история, как рассказывала в прошлом номере «Неделя», началась сразу после новогодних каникул. Местный предприниматель Анатолий ЦВЕТКОВ вышел на публичные слушания с вопросом изменения целевого назначения земельного участка, на котором сейчас находится производство пряников. ООО «Колос» - собственность бизнесмена, но самовольным решением на земле, предназначенной для производственных целей, ничего иного появиться не может. А потому собственник вынужден просить разрешения у городской Думы.

Публичные слушания, предшествующие этому рассмотрению, как известно, процедура в нашем государстве абсолютно бестолковая, относящаяся к разряду «а поговорить?». А потому, какое количество людей на них присутствуют, какое решение там себя являет, никакого законного значения не имеет. Все ответы дает только официальный коллегиальный орган, коим в каждом поселении является местная Гордума.

20 января депутаты собрались на очередное совещание, на котором, среди прочих, рассмотрели и вопрос Анатолия Цветкова. Большинство народных избранников - 11 из 15 проголосовали за отказ, оставив земле бизнесмена прежний вид использования.

Парадоксально, но теоретически ситуация могла бы сложиться и в пользу предпринимателя. Ведь если бы на ГД Анатолий Васильевич пришел не с пустыми руками, а подготовил проект грядущих перемен, показал на картинке, как предположительно будет выглядеть то, что там запланировано, какое предназначение будет иметь нынешняя пекарня и прочее, то, глядишь, большинство и вдохновилось бы преображением этого участка ул. Ленина, граничащего с памятником адмиралу Сенявину.

Однако, как поделились позже сами парламентарии, на свои прямые вопросы, возникшие на смутном подозрении: а не собирается ли Цветков подпортить вид улицы пластиковым фасадом очередного сетевого магазина, никакого внятного ответа не получили. Просящий вроде и не подтвердил опасения, но и не опроверг их.

Тем не менее, история эта не закончена. Она грозит стать для Боровска «баяном», то есть проблемной ситуацией, растянутой во времени. Однако стоит отметить, что именно критические ситуации, а именно так и восприняло ее думское большинство, заставляют мозг человека мобилизоваться и искать варианты.

Именно благодаря данному противостоянию интересов руководство города предприняло мозговой штурм, промежуточным итогом которого стала идея внесения детальных изменений в Правила застройки и землепользования. Дабы защитить участки города, которые еще несут в себе колорит купеческой истории Боровска и представляют интерес для туристов и истории родного края, самые ценные объекты предлагается защитить от переделок. Детальное описание объектов и прилагаемые к этому фотографии только помогут местным властям продолжить работу по развитию туризма и сохранению истории.

            Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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