До пешеходного светофора ермолинцы добираются по обочине скоростной трассы!

Сказать, что светофор, установленный сравнительно недавно в районе деревни Инютино (поворот на Ермолино с А-108), радует пешеходов, можно весьма с натяжкой. Людям, чтобы добраться до «своего» светофора и пересечь скоростную трассу, нужно сначала прошагать вдоль проезжей части, рискуя оказаться под колесами фур. А больше месяца назад один из пешеходных светофоров и вовсе отключился, заставив ермолинцев переходить дорогу практически наугад!

ДОБРАТЬСЯ ДО БЕЗОПАСНОСТИ

Еще лет 20 назад никто и не мог подумать, что данный перекресток окажется столь опасным для пешеходов. А сегодня перейти дорогу без светофора порой попросту невозможно из-за летящих на большой скорости фур и легковых автомобилей.

Оживленную трассу здесь каждый день вынуждены пересекать ермолинцы, проживающие в частном секторе на улицах Калинина и Жукова, в том числе и школьники. Если раньше люди, выходя из деревни, переходили дорогу в районе автобусной остановки на Боровск по «зебре», то теперь транзит людей через нее регулирует пешеходный светофор. Да, это безопаснее, но до него еще надо дойти.

Чтобы добраться до светового регулировщика, людям необходимо пройти несколько десятков метров по той же трассе, потому как тротуар, обустроенный в районе светофора, видимо, сделан, чтобы отстали, так как защищает пешеходов лишь на небольшом участке.

Так что, получается, что летом и взрослые, и дети прыгают по камням обочины дороги, чтобы дойти до светофора, а зимой либо пробираются сквозь снежную кашу, либо топают прямо по проезжей части в метре от пролетающих фур.

А потому трагедия на данном участке дороги, к сожалению, лишь дело времени. Но чиновникам, вероятно, на сей момент глубоко плевать: галочку в обеспечении безопасности дорожного движения они уже поставили.

МЕСТНЫМ РАЗОБРАТЬСЯ ПРОЩЕ

Об этой ситуации журналисты «Недели» рассказали на интернет-портале нашего издательства. Через пару дней в редакции раздался звонок из калужского Министерства дорожного хозяйства.

Главный специалист отдела ремонта и содержания дорог ведомства Игорь ЧЕПКАСОВ пояснил: так как трасса федеральная, обслуживает ее ФКУ «Центравтомагистраль».

Журналисты возразили: от того, что трасса не городская, быть частью Ермолина она не перестала, а потому именно в полномочиях ермолинских и районных руководителей напоминать о своих проблемах «сервисным обслуживающим» данной дороги.

Чепкасов согласился, что местной администрации гораздо проще написать в «Центравтомагистраль», потому что на их обращения те реагируют быстрее, чем на министерские.

- Там нужен тротуар или пешеходная дорожка, это надо рассматривать местной администрации совместно с «Центравтомагистралью». Но сначала надо выяснить вопросы межевания земли. В любом случае, я напишу министру, а она примет какое-то решение, - пояснил специалист министерства.

НЕТ ЖАЛОБЫ - НЕТ ПРОБЛЕМЫ?

Однако на этом резонанс не завершился. Новость об отсутствии тротуара обсудили на минувшей губернаторской планерке.

- Мы проработали данный вопрос с «Центравтомагистралью», и на третий квартал 2017 года по данному населенному пункту предусмотрено устройство тротуара, - доложила министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА.

- Всегда, как водится, до первой беды затягиваем, а потом и возможности находятся, и за ночь все делаем. Давайте, решайте! Третий квартал - это нескоро, - поручил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

Несмотря на рекомендацию губернатора поторопиться сам мэр Ермолина Олег ЗАПОЛЬСКИЙ ориентируется на 2-3-й квартал этого года. «Неделе» он пояснил, что о проблеме этой слышит впервые, так как ни одной жалобы к нему не поступало ни от жителей, ни от старших по улицам.

- Никто толком не может понять, что население от этого светофора хочет увидеть, - недоумевал Запольский.

- Насколько мы поняли, люди хотят видеть тротуар, который будет вести к пешеходному переходу, - пояснили журналисты.

- Он там есть: огражденный и ведет к этим улицам.

Честно говоря, после этого можно засомневаться, а был ли Запольский на выезде по данному вопросу. Ведь если это так, то он не мог не видеть, что «огражденный тротуар» длиной составляет всего несколько метров и до улицы Калинина ого-го как не дотягивает!

- Нужно вообще посмотреть, возможно ли там, чтобы тротуар дотягивал до улицы Калинина. Да и на самой улице Калинина тротуара нет, - сравнил Запольский дорогу частного сектора и оживленное московское большое транспортное кольцо.

С одной стороны, мэр Ермолина прав: странно, что по данному вопросу никто из жителей не обратился, однако это не значит, что проблемы не существует, тем более, она уже обнажилась. Кроме того, обсуждая эту тему на районной планерке в боровской администрации, замглавы Сергей ГАЛКИН осадил Запольского, напомнив тому, что больные места чиновники должны знать сами, а не ждать, пока в них их ткнут носом жители или журналисты.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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