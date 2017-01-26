Договор безопасности

Боровчан будут убеждать проверять своё газовое оборудование.

В то время как в отдаленных населенных пунктах Боровского района мечтают о газификации жилых домов, муниципальные власти мучаются вопросом безопасности. Череда взрывов бытового газа в 2016 году подтолкнула чиновников к мысли о возобновлении ежегодного обследования внутриквартирного оборудования.

ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Данный вопрос весьма сложный. Граждане, конечно, боятся за собственные жизни, но рубли в кошельке им дороже, а потому лишь единицы заключают индивидуальные договоры на обслуживание с лицензированными организациями. Однако даже такой прагматичный подход не дает гражданину никакой гарантии безопасности, поскольку аккурат за его стеной может проживать сосед, плита или колонка которого досталась ему от царя Гороха и готова в любой момент свести счеты с жизнью своей, хозяина и соседей.

Понимая все это, в Калужской области вообще и в Боровском районе в частности чиновники приступили к разработке всевозможных вариантов безопасности. Но раньше их с предложением вышли управляющие компании.

В частности в Балабанове, под конец 2016 года, коммунальщики вышли на Городскую Думу с предложением утвердить тарифы на данный вид работ. То есть УК за определенную сумму готовы были взять на себя роль посредников между жителями и газовой службой. Тогда ГД отказалась рассматривать вопрос только потому, что сам тариф был явно завышенным и совсем ничем не обоснованным. Но при уменьшении аппетита депутаты эту идею готовы были рассмотреть детально.

НАВСТРЕЧУ ЖИТЕЛЯМ

24 января в администрации Боровского района состоялось совещание, на котором главы администраций обсуждали вопрос заключения договоров на обследование внутридомового газового оборудования. И если с посредником в этом деле все было понятно заранее - предложением УК решили воспользоваться, то над двумя другими, более сложными, ещё предстоит планомерно поработать.

С одной стороны, сложность заключения договоров кроется в том, что граждане сами должны принять такое решение. Самовольно включить в свой тариф эту услугу частные коммунальщики не могут, а граждане с трудом принимают предложения о новых платных услугах.

Тем не менее, вводить ежегодную проверку оборудования в квартирах необходимо, а потому с населением будут разговаривать.

- До середины февраля мы должны составить план-график встреч, на которых с нашими жителями будут общаться их управляющие компании, сотрудники администраций и газовой службы. На этих встречах будут озвучены и тарифы на обслуживание. Пока мы ориентируемся на «Малоярославецмежрайгаз», но жители вправе выбрать и любую другую лицензированную организацию, способную предоставлять эту услугу, - рассказывает о планах заместитель главы администрации Боровского района Сергей ГАЛКИН.

ЖЕЛАНИЕ КОНКУРИРОВАТЬ

Несмотря на свободу выбора, сейчас боровчанам особо выбирать не приходится. И в этом кроется вторая проблема, повлиять на которую боровские чиновники не в силах. В настоящее время «Малоярославецмежрайгаз» обслуживает внутридомовое оборудование Боровского района. Но взять на себя плановый ежегодный осмотр внутриквартирного фонда эта организация даже при желании не может по причине недостаточной квалифицированности сотрудников.

- В домах, где стоят типовые газовые плиты и котлы, вопросов не возникает. Это вполне по силам данной газовой организации. Но есть квартиры, в которых установлено более сложное газовое оборудование, и чтобы обслуживать его, необходим другой уровень квалификации контролирующих сотрудников, - комментирует Сергей Галкин.

Выход из этой ситуации тоже просматривается. Во-первых, «Малоярославецмажрайгаз» может и сам повысить уровень знаний своего персонала. Учитывая глобальный подход Калужской области к вопросу газовой безопасности, данной организации просто придется делать это в массовом порядке. Во-вторых, в Боровском районе уже есть желающие составить конкуренцию монополисту.

Руководство ООО «Строй-Белан», работающего на территории города Боровска, уже заявило о своей заинтересованности в данном вопросе. Как рассказал Сергей Галкин, на данном предприятии готовы обучить своих специалистов и получить лицензию на право проведения обследования газового оборудования всех типов.

На работу с населением администрация Боровского района отвела два месяца. К маю каждый муниципалитет должен представить понятную картину настроения граждан, которые, в идеале, уже заключат договора с газовиками.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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