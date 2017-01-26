Глава Ворсина Георгий Гурьянов - о бюджете: «Кошелек один, а желаний много!»

Время отчетов глав поселений уже в самом разгаре. Накануне встречи с населением журналисты «Недели» предложили руководителю администрации села Ворсино Георгию ГУРЬЯНОВУ подвести вместе итоги ушедшего года и поделиться планами на будущее. Не секрет, что и у самого успешного муниципалитета Боровского района есть трудности с воплощением всех своих «хотелок».

В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ

- Георгий Иванович, как известно, основной доход ваше поселение получает от земельного налога. Насколько хорошо у вас с этими сборами по итогам 2016 года?

- В этом плане не все идет так, как хотелось бы нам. К примеру, по физлицам мы планировали собрать 17 миллионов рублей, а собрали всего 13.

- За счет чего такое снижение поступлений?

- Наверное, недостаток денежных средств у людей. Не все платят. Образуется задолженность. С такими людьми работает комиссия по недоимкам. Должники не отказываются платить, но у них нет денег в связи со всем известными экономическими событиями. Поэтому такая проблема, к сожалению, есть.

- Однако основные поступления по земельному налогу приходят не от физических, а от юридических лиц, по большей части от индустриального парка. Насколько там все радужно?

- Сложно сказать. Но, по крайней мере, там все стабильно. Предприятия, которые к нам пришли, несмотря на все проблемы, работают и развиваются. Есть некоторые проблемы с вводом в эксплуатацию новых заводов - строительство затягивается. Дело в том, что наши инвесторы были нацелены на получение ряда комплектующих с Запада, однако эти поставки, как известно, прекращены. Теперь все стараются переходить на отечественное производство. Поэтому те предприятия, которые должны были заработать в этом году, перенесли открытие производства на год следующий. При этом в 2016 году, несмотря ни на что, у нас появились три новых иностранных инвестора.

БЮДЖЕТ ОСТАВИЛИ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ

- Если сравнивать объем бюджета этого года и прошлого, насколько он изменился?

- Мы оставили его на прежнем уровне. Не стали ни поднимать, ни уменьшать. Решили подстраховаться в нынешних экономических условиях. Будет больше, проведем корректировку бюджета.

- Если рассматривать существенные проекты, то что удалось реализовать в поселении в 2016 году и что запланировали в этом?

- Почти завершили строительство тротуара на улице Поселковой. Именно она ведет к железнодорожной станции. Там сложность была с жителями. Они все осознавали необходимость его появления, но работы предполагали вырубку зеленых насаждений, к которой население отнеслось болезненно. Некоторым мы пошли на уступки, но тротуар проложили. В этом году там запланированы работы по благоустройству и озеленению, капитальный ремонт проезжей части, а также прокладка ливневой канализации и новой линии освещения. На эти цели понадобится порядка 13 миллионов рублей. В результате появится красивая, широкая улица. Проложим в этом году тротуар и в районе железнодорожного переезда возле НЛМК. Он обойдется бюджету в 4 миллиона рублей.

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕЕЗДА

- Одними из самых проблемных домов в поселении являются те, что на станции «Ворсино». Когда их жители смогут, наконец, почувствовать себя комфортно?

- Мы заказали проведение исследования этого жилфонда и получили техническое заключение, что эти дома аварийные. В связи с этим подготовлены документы, которые переданы в Министерство ЖКХ для постановки данных домов на учет как аварийного жилья. А дальше нам надо войти в программу переселения. Как будем участвовать, пока непонятно. Этот вопрос за один год не решить. Всего необходимо расселить восемь домов, в которых расположено 87 квартир и проживают 157 человек. На реализацию этой задачи понадобится порядка 200 миллионов рублей. Если у области будут средства, и она захочет помочь Боровскому району, вопрос решится быстрее. Конечно, понятно, что людям хочется быстрее. Но история сложная. Мы все, что от нас зависело, сделали.

- Но какие-то работы там будут проведены?

- Если дома признаются аварийными, то из плана капремонта они исключаются. Проводятся только текущие работы по содержанию. Ремонту же подлежат лишь явно аварийные вещи.

- Как собственники отнеслись к такому заключению?

- Все хотят оттуда уехать и получить нормальное жилье. Единственное: по квадратным метрам они получат то, что имеют.

«СОЦИАЛКУ» НЕ ТРОНУЛИ

- Мы с вами обсудили проблемы и проекты коммунального блока, а что с социальным?

- Здесь ничего не поменялось. Мы также выделяем деньги на приобретение школьной формы первоклассникам, выдаем пособия матерям-одиночкам и многодетным, если два ребенка идут в школу. Ветеранам помогаем, как обычно: подарки, деньги на лекарства, на экскурсии. Кроме того, каждый год мы финансируем содержание имущества школы и детского сада. Мы озвучиваем сумму, руководитель учреждения в этих пределах составляет смету, потом по ней проводятся торги. Выигравший подрядчик отрабатывает контракт, и лишь после этого мы перечисляем деньги в районный отдел образования, который перечисляет средства учреждениям. В этом году направим по миллиону рублей. Замена окон в школе и ремонт фасада в детском саду - это первоочередные задачи, которые надо решить нашим образовательным учреждениям. Исправно содержим и недавно созданный ЦФиС. Сегодня там функционируют секции по футболу, волейболу, шахматам и лыжам.

- А что с проектом сквера Победы?

- Мы его наполовину сделали, и строительство встало. Там многое еще не закончено. На все 3-4 миллиона рублей необходимо. Если дополнительные средства появятся, то в этом году проект будет реализован.

ПОНЯТЬ ДЕПУТАТА

- Насколько легко было принимать бюджет на этот год?

- Это всегда сложно. «Кошелек» один, а желаний много. Понять депутатов можно, так как каждый из них закреплен за определенным округом и лоббирует интересы своих жителей. Но мы должны обращать в первую очередь внимание на те участки, где наиболее массово проживает население: Ворсино, Коряково, Подсобное хозяйство. Если в деревне один человек прописан, то кому мы должны что-то делать? Конечно, хочется, чтобы во всех деревнях не было проблем со светом, чтобы были заасфальтированы дороги. Но все это стоит денег.

- Как строилась работа над таким сложным бюджетом двух ветвей власти?

- Как всегда, на высоком духовно-патриотическом уровне (смеется). Все хотят, чтобы у нас было чисто и красиво, поэтому вновь избранная власть тоже над этим работает.

Беседовала

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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