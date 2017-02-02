Боровский ОМВД возглавил ранее отстраненный от должности начальник

Говорят, что снаряд в одно место дважды не попадает. Однако случай с боровскими стражами порядка напрочь опровергает поговорку: на смену начальнику ОМВД Андрею ХОХЛОВУ в начале недели пришел Александр КУЛИГИН, который несколько лет назад уже руководил Боровским РОВД.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

31 января в ОМВД по Боровскому району произошла очередная кадровая перестановка. И если в тихом уходе с должности начальника полиции Андрея Хохлова нет ничего удивительного (в этом ведомстве никогда не афишируют причин своих рокировок), то назначение нового руководителя вызвало некое недоумение, которое, кстати, прессе никто так и не удосужился прокомментировать.

Журналистов в этот день на такое событийное мероприятие вообще не позвали. Более того, боровским СМИ пришлось воспользоваться своими архивными фотографиями, поскольку даже снимков УМВД не представило.

Пресс-служба тоже отказалась давать какие-либо разъяснения, кроме сухой формулировки, опубликованной на официальном сайте УМВД по Калужской области: «Приказом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области на должность начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Боровскому району назначен полковник полиции Александр Валерьевич Кулигин».

Тем не менее, персона Александра Кулигина для боровчан не новая. Он руководил районной полицией с июня 2011 года, сменив на посту Юрия ГОРБОРУКОВА. В этой должности Александр Валерьевич проработал до февраля 2013 года. Ушел, стоит отметить, не по собственной воле, а по решению коллегии областного УМВД.

Тот год стал очень громким для всей боровской полиции, поскольку вместе с начальником должности лишился и его зам по оперативной работе Сергей ГЕРМАН, а сам отдел прошел через тщательную проверку областного ведомства с последующим назначением на должность руководителя РОВД Сергея СУШКОВА и кадровой встряской внутреннего состава полиции.

ЧУЖИЕ ГРЕХИ

Напомним, что четыре года назад своей должности Александр Кулигин лишился за «оплошности» в работе своих подчиненных. В январе 2013 года сотрудник ермолинского отделения полиции преобразовал пропажу телефона у местной жительницы в отказной материал, не желая заниматься подобной мелочевкой. Неделей позже его балабановский коллега на аналогичном отказном материале умудрился заработать 10 тыс. рублей на потерпевшем.

Выявить оба эти факта смогла прокуратура Боровского района, которую в то время возглавлял принципиальный руководитель Руслан СТРЕЛЬНИКОВ. Его ведомство без исключения проверяло все отказные материалы, а потому, вызвав к себе заявителей на беседу, сотрудники прокуратуры легко установили причины такого завершения дел.

Эти инциденты получили широкий резонанс, в результате которого Александр Кулигин лишился занимаемой должности, поскольку, как в 2013-м комментировала пресс-служба областного ведомства, «случившееся прямо указывает на кадровые и контролирующие недоработки руководителей».

По сути, четыре года назад нынешний руководитель Боровского ОМВД был наказан за своих подчиненных, после чего он продолжил службу в органах, перейдя на работу в обнинский филиал школы полиции.

И сейчас по поводу назначения возникает ряд вопросов: почему возвращают тех, кого ранее сами же и наказали? Или решили, что погорячились и наказали слишком строго за чужие проступки? Пока эти вопросы остаются без ответа.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ