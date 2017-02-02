В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют

В Балабанове глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ посоветовал горожанам забрать домой бродячих собак. Это предложение прозвучало после того, как на жалобу жителей о постоянном присутствии на муниципальном рынке стаи животных директор МУП «ЦОН» ответил, что это непростая задача, поскольку мнения продавцов на рынке разделились: одни требуют убрать бездомных собак, другие ежедневно их подкармливают.

Такой невнятной позицией начальник многофункционального центра только подзадорил градоначальника, который сначала поинтересовался, кто на рынке хозяин (МУП или продавцы?), а потом произнес:

- Если там такие сердобольные граждане, то пусть заберут этих собак себе домой или на дачи, и там кормят хоть каждый день окорочками! А перед вами ставлю задачу - собак с рынка убрать. Обратитесь в специализированную компанию, пусть отловят и отправят в приют.

Заметим, что бездомные собаки - постоянные обитатели балабановских рынков, как муниципального, так и частного. В настоящее время опекающие их торговцы обустроили им уголок и регулярно подкармливают. Пока агрессивных действий в сторону посетителей рынка животные не проявляли, однако от этого они не перестали быть потенциально опасными.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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