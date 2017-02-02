02.02.2017

Боровчанам напомнят о плате за капремонт



Жители Боровского района неохотно платят деньги на капитальный ремонт своих домов. Об этом в начале недели заявил Глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, охарактеризовав сборы в районе 35% как плохой показатель.

Почему боровчане не спешат делать взносы в будущие ремонты своих домов, понять можно. Люди уже успели оценить затею государства с созданием одноименного Фонда, график работы которого не сулит особых надежд на оперативное реагирование даже самым проблемным многоэтажкам. Тем не менее, из-за молчаливого принятия очередных экспериментов над своим кошельком и жилищем, граждане теперь обязаны оплачивать данную услугу, дабы не числиться в должниках.

Ситуация в Боровском районе, судя по озвученным цифрам, далека даже от удовлетворительного показателя. По словам Анатолия Васильевича, в районе есть неплательщики, успевшие только по этой графе накопить многотысячные долги. Поэтому спикер Райсобрания призвал активизировать работу с населением в части стимулирования погашения их задолженностей. Стимулировать собрались довольно распространенным и малоэффективным способом - словесными беседами. Подключиться к ним Бельский пригласил Совет ветеранов, инвалидов и прочие общественные организации. Однако учитывая статистику, среди перечисленных выше категорий граждан многотысячных должников практически нет. Пожилые люди в нашей стране, напротив, - самый высокоорганизованный и совестливый народ. А вот кто и как будет уговаривать молодых владельцев квартир погашать долги на капремонт - вопрос. Поскольку если к дискуссии на заданную тему боровчан призовут чиновники и управляющие компании, то у граждан наверняка найдется горячее словечко для ответа.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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