Ради борьбы с коррупцией Илья Веселов готов «слить» пьяного друга

Много ли в Боровском районе развелось коррупционеров? Ответ на этот вопрос надеются получить после прохождения всеми госслужащими общерегионального тестирования, в результате которого станет понятно, насколько правильно местные чиновники воспринимают антикоррупционное законодательство и не позволяют ли себе отступлений от него.

Разговор о столь необычной проверке зашел в минувший понедельник на районной планерке. Замглавы администрации района Людмила СПИЧЕНКОВА сообщила - тесты ещё не прислали. Из этого любой здравомыслящий чиновник за столом должен был сделать вывод: ещё есть время почитать постановления, распоряжения и прочие документы, чтобы подготовиться и не оказаться в списке потенциальных коррупционеров.

Комментируя предстоящее испытание на чистоту рук и помыслов, глава администрации района Илья ВЕСЕЛОВ заявил: надо разместить в сети Интернет телефон доверия, на который граждане могли бы звонить и сообщать о фактах коррупции со стороны боровских чиновников. Пока Илья Борисович не придумал, что это будет за телефон, но без какой-либо ретуши добавил, что сам получал бы такую информацию «с удовольствием».

Готовы ли муниципальные служащие доставить такое «удовольствие» молодому калужскому руководителю? Навряд ли. Они и так успели вздрогнуть после предновогоднего напоминания о запрете принимать подарки от граждан. Якобы, за неделю до зимнего праздника предупреждение за подписью Веселова разлетелось по всем администрациям Боровского района.

Развивая тему порядочности и чистоты «мундира», Илья Борисович заявил, что считает долгом каждого гражданина сообщать о попытках и случаях вымогательства со стороны обличенных властью руководителей. Это как в случае с пьяным водителем - понесло на аллегории чиновника. И тут, следуя поговорке «с такими друзьями и врагов не надо», новый борец с коррупцией отрезал: если твой друг пьяный сел за руль, надо звонить в полицию и сообщать «убийца за рулем»!

Навряд ли кто-то из боровских глав администраций позволяет себе такую противоречащую закону выходку - управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но мураши по спинам наверняка пробежали, как и мысли на счет дружбы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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