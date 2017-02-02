Городская дума Балабанова готова судиться с ГП «Калугаоблводоканал»

Балабановские депутаты после новогодних каникул своего боевого запала не потеряли.

Как и на декабрьском заседании, в январе они заявили о намерении через суд призвать областного водного монополиста вспомнить не только о деньгах, но и о необходимости соблюдать элементарные экологические нормы.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Депутат Владимир ЖИГАНОВ открыто заявил коллегам: ему стыдно, что столько лет они поднимают тему загрязнения реки Страдаловки, обещают перед выборами найти выход, а по факту никаких изменений в этой экологической катастрофе не произошло. Единственный городской водоем все так же кишит бактериями, а абонентов, подключаемых к очистным Кабицино, становится только больше.

Выход из этой дурно пахнущей проблемы виднеется невооруженным глазом - подключение стоков к канализационным сетям Обнинска. Но в первом наукограде заниматься меценатством тоже не торопятся, откладывая счастливое рукопожатие до тех времен, когда часть Боровского района войдет в границы обнинского округа.

Ждать счастливой развязки - значит молчаливо наблюдать, как Страдаловка заполняется канализационными стоками соседнего поселения. И вроде бы вины в этом балабановских властей нет. Это не они давали разрешение на застройку кабицинского поля, ввод домов без КНС в эксплуатацию, соглашались на строительство очистных с минимальным объемом переработки. За все это «спасибо» следует сказать бывшему руководству совхоза «Боровский» и калужским кураторам реализации амбициозного проекта строительства Олимпийской деревни. Но к ним жители Балабанова не идут со своими справедливыми претензиями, они обращаются к тем, кому отдали право представлять интересы.

ПО ПЛАНУ

Поняв, что никакие круглые столы ничего, кроме обтекания вопроса, не приносят, депутаты балабановской Гордумы решились обратиться с заявлением в суд на ГП «Калугаоблводоканал». Этот монополист, которому город передал все свое имущество по канализованию и холодной воде, выкупил за солидную сумму и очистные в Кабицино. Однако на качество работы системы очистки никоим образом такое «покровительство» не повлияло. Разве что у балабановских депутатов появилось понимание того, что ГП не только в их муниципалитете организует работу крайне плохо.

Под конец 2016 года у Думы родилась мысль - подать в суд на ГП с требованием запретить подключать новых абонентов к уже не справляющимся с объемами отходов очистным. Таким образом парламентарии надеются повлиять на процесс либо реконструкции КНС, либо переподключения стоков к Обнинску. На кабицинском поле ещё много нереализованных проектов, владельцы которых должны подумать и о техусловиях, которые, по логике вещей, выдавать «Калугаоблводоканал» уже не должно из-за отсутствия резерва мощностей. Но понимая, что рубль в кармане для ГП наиболее важен, надеяться на добровольные отказы не приходится.

В результате в конце января Дума решила начать процесс подготовки к суду. Первым этапом стало официальное обращение в Природоохранную прокуратуру Калужской области, которая в процессе рассмотрения заявления должна назначить лабораторные исследования. Их результат ожидаемо никого не удивит, поскольку превышение ПДД загрязнения водоема в десятки раз - дело в этом случае привычное. Дальнейшие события будут развиваться, исходя из реакции прокуратуры. Возможно, ее сотрудники сами выйдут в суд с иском. Если же этого не случиться, то, получив на руки результаты проверки, Городская Дума сама вступит в судебную тяжбу.



Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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