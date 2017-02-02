Боровских чиновников больше нельзя ругать за нечищеные дороги!

Зима в очередной раз оказалась не по зубам боровским чиновникам. Обильные осадки ударили не только по дорогам района, но и по репутации отдельных глав поселений.

Однако с 30 января ругать руководителей органов власти за плохую уборку населенных пунктов нельзя. Для этого удовольствия глава администрации района Илья ВЕСЕЛОВ посоветовал поискать других виноватых.

ЗА ТОГО ПАРНЯ

На минувшей неделе на сайте Obninsk.name появилась информация о плохой уборке Боровска от снежных заносов. В понедельник на районной планерке эту тему уже обсудили публично. Глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ критику в свой адрес воспринял как несправедливый выпад нечестных журналистов, заявив, что фотографии сделаны «снизу вверх», а это зрительно увеличивает снежный сугроб.

На самом же деле, ничего страшного в городе нет, все убирается, может, не идеально, но с душевным порывом. И вообще, он проехал по соседним городам, в том числе и по Обнинску, с которым сравнили Боровск, и не увидел, что там дела обстоят лучше.

Илья Веселов за коллегу вступился. Сказал, что тоже ничего страшного в облике Боровска нет, автомобильные дороги в довольно приличном состоянии. Однако плавно перешел на тротуары и так же постепенно со слов подбадривания пустился в критику.

По словам Ильи Борисовича, в районном центре есть такие пешие пути, по которым «ходить страшно». Попытки бороться с обледенением на дорогах разбросанным песком оказываются тщетными, поскольку после нескольких пешеходов это средство безопасности уносят подошвы боровчан.

Действуя по принципу «критикуешь - предлагай», глава районной администрации предложил своему коллеге дать поручение подрядной организации отчистить хотя бы центральную улицу Ленина до тротуарной плитки. Хотя тут же выразил сомнение, что и с этим объемом коммунальщики справятся.

ПО ДОРОГЕ

В продолжение темы у главы администрации Боровска поинтересовались, а вывозят ли вообще с улиц города снег? Оказалось, вывозят, но хило, поскольку снега много. С этой напастью Михаилу Павловичу не повезло, о чем он и сообщил тут же своему коллеге рангом повыше. Но к этому времени у Ильи Веселова запас жалости закончился.

- То, что нам с вами не повезло, не должно отражаться на жителях! Надо убирать улицы. Работайте, делайте свои фотографии и отсылайте их журналистам, показывайте свою работу! - ответил Веселов.

Поскольку в процессе обсуждения снежной темы Михаил Климов свел брови, проявляя свою обиду и недовольство, стало понятно, что от него фотографий мы не дождемся. Решили сами проехать по городу и посмотреть на дороги. Сразу поставили себе цель - не обижать чиновника, не снимать «снизу» двухметровые сугробы. Однако даже вид сверху не смог спрятать бесконечные снежные «отбойники» на боровских дорогах.

Что касается тротуаров, то к 10 утра, времени, когда большинство горожан уже прошлись по ним до работы, следы от песочного противоборства с обледенением удалось найти лишь частично на улице Ленина. Зато в районе школы № 1 даже обнаружили отлично очищенную плитку. В целом, при всем уважении к Михаилу Климову, снега в городе - завались.

МОЯ ХАТА С КРАЮ?

Справедливости ради стоит отметить, нельзя говорить, что администрация Михаила Климова хуже всех следит за тем, как убирается город. В соседнем Балабанове на минувшей неделе улицы тоже тонули в сугробах. Уборку провели, но выборочно.

В местах, где на обочинах стоят припаркованные машины, уборочная техника, естественно, подступиться не смогла, а расклеить на лобовых стеклах постоянно паркующихся предупреждения о грядущей уборке - никто не придумал.

Поэтому одни и те же улицы в Балабанове напоминают Нью-Йорк - город контрастов, с идеально вычищенными до бордюра обочинами автодорог и узкими «горлышками» проезда.

Но если кто-то решил, что в этом виноват Вячеслав ПАРФЕНОВ - глубоко ошибается. Как заявил на понедельничной планерке Илья Веселов:

- Рядом с фотографиями неубранного снега должна появляться не фамилии Климова, Парфенова или моя, а руководителей обслуживающих организаций!

В общем, ни при чем тут главы исполнительной власти! Они свое дело исполнили - контракты на уборку населенных пунктов на тендерах отыграли. И по логике, в этой ситуации не поспоришь.

Но на практике, понимая и зная, как, под кого и по чьим указаниям в нашем государстве частенько проходят эти открытые электронные торги, удивляешься отстраненности чиновников от ответственности за содержание населенных пунктов, которыми им доверили руководить депутаты - представители того самого народа, утопающего в снегу и скользящего на обледенелых дорогах.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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