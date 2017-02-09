В Боровском районе начали «денежную реформу»

Пожилые боровчане успели повидать на своем веку не одну историю с денежными знаками. Реформа, дефолт, печать купюр ранее не издаваемого достоинства - все это еще свежо в памяти, а потому сообщения об очередных «играх» с рублем мало кого удивляют.

Вот и в начале года жители Боровского района, до которых дошла информация об обмене денег «старых на новые», не очень удивились. Однако «реформе» оказались не рады сотрудники полиции, которые обратились к местным СМИ с просьбой донести до местного населения, что в государстве не проводится никаких денежных обменов, а все разговоры и предложения подобного рода звучат исключительно от мошенников.

Сотрудники ОМВД по Боровскому району в очередной раз напоминают, что впускать в свои квартиры незнакомых лиц крайне опасно. Если люди за дверью представляются сотрудниками Пенсионного фонда, можете не сомневаться - к вам стучатся преступники, поскольку работники ПФР и прочих госструктур вообще не совершают обходов населения даже в целях информирования.

Самое правильное, что советуют в таких случаях делать полицейские, звонить в дежурную часть ОМВД по Боровскому району со стационарного телефона по номерам 02, 2 16 00 и с мобильных телефонов - 84843821600. Таким образом вы обезопасите себя и поможете стражам порядка поймать мошенников, которые от вас направятся к менее бдительным старикам.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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