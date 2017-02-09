Боровчан примут министры

В следующий понедельник, 13 февраля в РДК в 17.00 состоится завершающий череду встреч с населением глав муниципальных образований отчет главы администрации Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА. Молодому калужскому экс-министру предстоит подвести итог работы всего района под руководством экс-главы администрации Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА.

Вполне возможно, что на это мероприятие приедет и сам Геннадий Станиславович, чтобы ответить на вопросы боровчан теперь уже в статусе заместителя губернатора. Однако достоверно известно, что рассказать о своих проблемах жители района точно смогут калужским министрам.

Это добрая традиция, которая появилась в регионе с введением таких отчетов глав перед населением, на которые заслушать об успехах и поражениях чиновников, а главное - что думает о них местное население приезжает делегация правительства Калужской области.

В этот раз пять профильных министров проведут часовые приемы в районном центре с 15.00 до 16.00 часов: министр строительства и ЖКХ Алексей ШИГАПОВ (г. Боровск, ул. Советская, д. 4, 2-й этаж, кабинет №24, запись вопросов по тел.: 4 12 44, министр конкурентной политики Николай ВЛАДИМИРОВ (ул. Советская, 4, 1-й этаж, отдел финансов, тел. 4 27 44), министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА (ул. Советская, 4, 2-й этаж, каб. № 25, тел. 4 17 35), министр здравоохранения Константин БАРАНОВ (ул. Советская, 5, 2-й этаж, каб. замглавы администрации района по социальным вопросам, тел. 4 42 43). А вот и.о. министра труда и соцзащиты Татьяна РОМАНОВА начнет свой прием на полчаса позже коллег, с 15.30 до 16.30 (Боровск, ул. Советская, 5, 1-й этаж, каб. № 14, тел. 4 20 63).

Удивительно, но в Год экологии и при существовании в Боровском районе огромного количества экологических проблем, профильный министр прием вести не будет. Однако эти и все иные вопросы боровчане смогут задать по окончанию отчета главы администрации Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА в районном ДК. Учитывая, что во время таких прямых бесед всегда много вопросов, и вы попросту можете не пробиться к микрофону, можно заранее описать свою проблему на бумаге и передать её на встрече. Не забудьте указать ваши ФИО, адрес и телефон для ответа, а также то, кому вы адресуете свое обращение, чтобы оно не потерялось в безымянных записках.



Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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