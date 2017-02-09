09.02.2017

В Боровске начали собирать деньги на фонтан по рисунку Людмилы Киселевой



В 2017 году администрация Боровска планирует построить в городе фонтан по рисунку знаменитого боровского художника и общественного деятеля Людмилы КИСЕЛЕВОЙ. Эта идея трансформировалась из первоначального плана установить на одной из боровских улиц скульптуру девочки, зонтом укрывающей от проливного дождя маленькую звездочку.

Напомним, что в настоящее время такая бронзовая фигура находится в Музее воды Санкт-Петербурга. Её точная копия теперь появится и районном центре. Однако в отличие от обитательницы северной столицы, «боровчанка» не останется просто скульптурой. Полноту композиции добавит небольшой фонтан, который будет направлен именно на зонт в руках девочки, таким образом в точности воплотив идею автора рисунка.

Как ранее сообщал глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, стоимость проекта составит порядка 800 тыс. рублей, триста из которых пойдет на материал и работу скульптора, остальные - на строительство и обустройство новой городской достопримечательности.

Поскольку в бюджете муниципалитета такой свободной суммы нет, власти города решили объявить общий сбор средств на строительство фонтана. Каждый желающий внести свою лепту в благоустройство Боровска уже сейчас может перечислить средства на счет муниципального предприятия «Торг-Быт-Сервис», реквизиты которого размещены на официальном сайте администрации города Боровска.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Общество»

Социально ориентированный бизнес - миф или реальность?

В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют

Куда бежать беженцам?

Пахать и пахать?

Термоядерные разборки

Кто из депутатов смывал грехи на Крещение?
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
12
февраля
2017
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление