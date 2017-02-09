В Асеньевском прошел пятый чемпионат по гонке на собачьих упряжках «Снежная Межура»

В минувшие выходные на территории сельского поселения Асеньевское состоялся Всероссийский чемпионат по ездовому спорту на собаках «Снежная Межура». Организаторами чемпионата выступили администрация Боровского района, Российская федерация ездового спорта и ООО «Буревестник» (рыбхоз «Межура»).

ЛОХМАТЫЕ ГОНЩИКИ

Пятый год подряд это уникальное для нашего региона соревнование проводится в деревне Коростелево на базе загородного клуба «Белая цапля».

В этот раз принять участие в состязаниях решились около восьмидесяти участников из Калужской и Московской областей. Причем возраст участников начинался с четырех лет и, как понимаете, не ограничивался верхним пределом. Каждому в своей группе пришлось преодолевать дистанцию от одного до десяти километров на собачьих упряжках. Причем количество ездовых «лошадок» тоже колебалось от одной до шести.

Зрителям, которых организаторы в этот день насчитали до полутысячи, было на что посмотреть. Каждый заезд был по-своему интересен и необычен. Первыми на снежную тропу вышли дети, которые состязались в двух категориях - скиджорингу (езда в паре собака-лыжник) и нартам (езда в паре собака-саночник). Следом упряжь взяли в свои руки старшие участники, которые резали белый снег на упряжках с двумя, четырьмя и шестью собаками.

ПРАЗДНИК СНЕГА И СОБАК

Любители четвероногих «скакунов» могли по окончанию заездов пообщаться с главными героями мероприятиями - собаками пород самоед, маламут, хаски, доберман и курцхаар. Некоторые из этих пород боровчане увидели впервые, что разбавило азарт от заездов познавательными открытиями.

Конечно, наибольший восторг в этот день испытали дети. Со своей непосредственностью они тянулись погладить собак-гонщиков, и хозяева разрешали им это делать.

Кроме того, организаторы устроили в Коростелево настоящий праздник на свежем воздухе с выступлением творческих коллективов, торговыми рядами народных умельцев, вкусными угощениями и зимними развлечениями для детворы.

Не обошлось и без участия балабановского волонтерского отряда, ребята из котрого, несмотря на мороз, помогали создавать праздничное настроение и координировать гостей.

Можно смело сказать, что чемпионат «Снежная Межура» стал для Боровского района самым ожидаемым зимним мероприятием.

Анна КНЯЗЕВА

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