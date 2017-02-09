09.02.2017

В Балабанове ждут имущество Минобороны



Депутаты Балабановской думы решили обратиться к своим коллегам из Районного Собрания с письмом, в котором просят передать имущество Министерства обороны городу. В данном случае речь идет о четырех земельных участках на ул. Дзержинского, на которых расположены торговые объекты.

Это именно те «куски», которые военные не отдали балабановскому муниципалитету при передаче всего имущества бывшего военного городка Балабаново-1, поскольку имели свой интерес от сдачи в аренду недвижимости.

На протяжении нескольких лет администрация Балабанова обивала пороги Минобороны с требованием завершить процесс передачи, и в прошлом году переговоры вышли на финишную прямую. Тогда экс-глава администрации Боровского района Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ пообещал, что все имущество поступит в собственность г. Балабанова. Именно такое решение пообещали принять и депутаты РС, поскольку поступить напрямую в собственность города четыре зависших объекта уже не могли, только через район.  

Однако готовы ли парламентарии Боровского района исполнить обещанное при скудности бюджета и сменившемся главе администрации района, пока неизвестно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Власть»

Боровчан примут министры

Заслушали и одобрили

Главы администраций готовы отчитаться

Главы администраций готовы отчитаться

Жителей Обнинска послали запускать фейерверки за город!

До нового года Владислав Шапша ответит на вопросы горожан!
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
12
февраля
2017
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление