В Балабанове ждут имущество Минобороны

Депутаты Балабановской думы решили обратиться к своим коллегам из Районного Собрания с письмом, в котором просят передать имущество Министерства обороны городу. В данном случае речь идет о четырех земельных участках на ул. Дзержинского, на которых расположены торговые объекты.

Это именно те «куски», которые военные не отдали балабановскому муниципалитету при передаче всего имущества бывшего военного городка Балабаново-1, поскольку имели свой интерес от сдачи в аренду недвижимости.

На протяжении нескольких лет администрация Балабанова обивала пороги Минобороны с требованием завершить процесс передачи, и в прошлом году переговоры вышли на финишную прямую. Тогда экс-глава администрации Боровского района Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ пообещал, что все имущество поступит в собственность г. Балабанова. Именно такое решение пообещали принять и депутаты РС, поскольку поступить напрямую в собственность города четыре зависших объекта уже не могли, только через район.

Однако готовы ли парламентарии Боровского района исполнить обещанное при скудности бюджета и сменившемся главе администрации района, пока неизвестно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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